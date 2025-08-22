eurobank:-Η-μείωση-των-εισαγωγών-καυσίμων-οδήγησε-σε-βελτίωση-του-εξωτερικού-ισοζυγίου-το-α’-εξάμηνο

Η μείωση των εισαγωγών καυσίμων και σε μικρότερο βαθμό οι επιχορηγήσεις του Ταμείο Ανάκαμψης, οδήγησαν στη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου της Ελλάδας το πρώτο εξάμηνο του 2025, όπως αναφέρει το εβδομαδιαίο δελτίο «7 μέρες οικονομία» της Eurobank.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €7,6 δισεκ. σε τρέχουσες τιμές το α’ εξάμηνο 2025 (6,4% του ΑΕΠ ή €15,3 δισεκ. το 2024). Αυτό σημαίνει ότι οι εισπράξεις των φορέων της ελληνικής οικονομίας, ήτοι των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης, από συναλλαγές με φορείς της αλλοδαπής, για αγαθά, υπηρεσίες, εισοδήματα και τρέχουσες μεταβιβάσεις, υπολείπονταν των αντίστοιχων πληρωμών κατά αυτό το ποσό. Η χρηματοδότηση αυτού του κενού προήλθε κυρίως από επενδύσεις χαρτοφυλακίου φορέων της αλλοδαπής στην Ελλάδα. Επί παραδείγματι, η αγορά ελληνικών χρεογράφων και μετοχών από μη κατοίκους εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία επενδύσεων.

Μειώθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο εξάμηνο – «Καμπανάκι» από τα στοιχεία του Ιουνίου

Αυτά είναι κεφάλαια που εισρέουν στην ελληνική οικονομία από το εξωτερικό, και χρηματοδοτούν, μαζί με τις άμεσες και τις λοιπές επενδύσεις, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Όσο πιο παραγωγικά αξιοποιούνται αυτά τα κεφάλαια, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεσομακροπρόθεσμη επίδρασή τους στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Η αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή των εισοδημάτων, παράλληλα με τη δημιουργία κινήτρων για ενίσχυση της αποταμίευσης, δύνανται να μειώσουν σταδιακά τη σχετική βαρύτητα των κεφαλαίων από το εξωτερικό στη χρηματοδότηση των εγχώριων επενδύσεων παγίων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του υποδείγματος μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας έναντι πιθανών εξωτερικών διαταραχών.

Σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά €692,7 εκατ. ή 8,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω μεταβολή δεν ήταν ομοιόμορφη στα δύο τρίμηνα. Αναλυτικά, το α’ τρίμηνο 2025 καταγράφηκε διεύρυνση του εξωτερικού ελλείμματος κατά €757,9 εκατ. ή 20,1%, ενώ το β’ τρίμηνο 2025 σημειώθηκε συρρίκνωση κατά €1.450,7 εκατ. ή 31,9%.

Οι ετήσιες μεταβολές στα 4 επί μέρους βασικά ισοζύγια το α’ εξάμηνο 2025 είχαν ως ακολούθως: