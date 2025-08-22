FED: Παράθυρο για μείωση επιτοκίων από τον Πάουελ – Νέες αιχμές κατά της πολιτικής Τραμπ

Ο Τζερόμ Πάουελ, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων, καθώς η οικονομία δέχεται ισχυρές πιέσεις από τους δασμούς Τραμπ και τις αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές του προέδρου, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της απασχόλησης και την αβεβαιότητα στην αγορά.

Για μήνες ο Πάουελ αντιστεκόταν στις πιέσεις του Λευκού Οίκου για μείωση των επιτοκίων ενώ απέρριπτε δημόσια τις απαιτήσεις του Τραμπ να παραιτηθεί. Ωστόσο, στην πολυσυζητημένη ομιλία του στο συνέδριο του Jackson Hole, ο επικεφαλής της Fed αναγνώρισε ότι «με την πολιτική σε περιοριστικό έδαφος, η εξέλιξη των κινδύνων μπορεί να απαιτήσει προσαρμογή της στάσης μας».

Ο Πάουελ περιέγραψε ένα δύσκολο δίλημμα: οι δασμοί ενδέχεται να αυξήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό, ενώ οι περιορισμοί στη μετανάστευση έχουν ήδη προκαλέσει «αιφνίδια επιβράδυνση» στη διεύρυνση της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, ο Τραμπ εντείνει την παρέμβασή του στην ανεξαρτησία της Fed. Πρόσφατα απαίτησε την παραίτηση της Λίζα Κουκ, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από καταγγελίες στενού του συμμάχου ότι είχε εμπλακεί σε υποθέσεις απάτης στεγαστικών δανείων. Όταν εκείνη δήλωσε ότι «δεν έχει καμία πρόθεση να εκφοβιστεί», ο Τραμπ απάντησε πως «θα την αποπέμψει αν δεν παραιτηθεί».

Στην ομιλία του, ο Πάουελ επισήμανε ότι το νέο εμπορικό καθεστώς των ΗΠΑ «αναδιαμορφώνει το παγκόσμιο σύστημα», ενώ οι αλλαγές στη φορολογία, τις δαπάνες και τη ρύθμιση προσθέτουν περαιτέρω αβεβαιότητα. «Υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα για το πού θα καταλήξουν όλες αυτές οι πολιτικές και ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση της απασχόλησης επιβραδύνθηκε τους θερινούς μήνες. Αν και συνεχίζουν να δημιουργούνται νέες θέσεις, τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση για εργασία μειώνονται, δημιουργώντας «ένα ιδιόμορφο ισοζύγιο», όπως σημείωσε ο Πάουελ. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για την απασχόληση «αυξάνονται και μπορούν να εκδηλωθούν γρήγορα μέσω απολύσεων και ανόδου της ανεργίας».

Η μείωση επιτοκίων θα μπορούσε να στηρίξει την αγορά εργασίας, όμως εγκυμονεί τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης του πληθωρισμού. Ο Πάουελ παραδέχθηκε ότι οι δασμοί του Τραμπ έχουν ήδη αρχίσει να πιέζουν ανοδικά τις τιμές σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών. «Οι επιπτώσεις των δασμών στις τιμές καταναλωτή είναι πλέον σαφώς ορατές και αναμένεται να συσσωρευτούν τους επόμενους μήνες» δήλωσε.

Παρά την αβεβαιότητα για το αν οι δασμοί θα προκαλέσουν μόνιμη άνοδο του πληθωρισμού ή απλώς μια εφάπαξ αύξηση τιμών, η Fed κρατά σταθερά τα επιτόκια για πέντε συνεχόμενες συνεδριάσεις.