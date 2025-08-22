ft:-Η-ΕΕ-επιταχύνει-τα-σχέδια-για-το-ψηφιακό-ευρώ-λόγω-των-stablecoins

Αξιωματούχοι της ΕΕ επιταχύνουν τα σχέδια για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, σύμφωνα με έγκριτες πηγές που μίλησαν στους Financial Times, μετά την ψήφιση νέου αμερικανικού νόμου για τα stablecoins, ο οποίος ενέτεινε τις ανησυχίες για την ανταγωνιστικότητα ενός ευρωπαϊκού ψηφιακού νομίσματος.

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε τον περασμένο μήνα έναν ιστορικό νόμο, που ρυθμίζει την αγορά των stablecoins αξίας 288 δισ. δολαρίων -η οποία κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από το δολάριο-, έπειτα από εκτεταμένο lobbying από τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων. Τα stablecoins είναι ένας τύπος ψηφιακού token, που συνδέεται σε αναλογία ένα προς ένα με ένα κρατικό νόμισμα και καλύπτεται από αποθέματα όπως κρατικά ομόλογα.

Σύμφωνα με άτομο που μετέχει στις συζητήσεις, από τότε που ψηφίστηκε ο αποκαλούμενος Genius Act, οι αξιωματούχοι της ΕΕ «ξανασκέφτονται τα σχέδια για το ψηφιακό ευρώ». Άλλες πηγές προσέθεσαν ότι πλέον εξετάζεται η δυνατότητα να «τρέξει» το ψηφιακό ευρώ σε δημόσιο blockchain όπως το Ethereum ή το Solana, αντί για ιδιωτικό -όπως αναμενόταν μέχρι τώρα- λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Η ταχεία έγκριση του αμερικανικού νόμου «αναστάτωσε πολλούς», είπε μία πηγή, προσθέτοντας: «Λένε “ας επιταχύνουμε, ας πιέσουμε”». Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια για τη δυνητική δημιουργία ενός ψηφιακού ευρώ, το οποίο θα είναι δωρεάν στη χρήση σε όλη την Ευρωζώνη.

Οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο ψηφιακό νόμισμα θα προσφέρει στους πολίτες πρόσβαση σε μέσο πληρωμής με την εγγύηση της κεντρικής τράπεζας, σε μια περίοδο που η χρήση μετρητών μειώνεται, ενώ ταυτόχρονα θα προάγει τον ρόλο του ευρώ διεθνώς.

Αξιωματούχοι της ΕΕ ανησυχούν τώρα ότι η νέα αμερικανική νομοθεσία θα ενισχύσει περαιτέρω τη χρήση tokens συνδεδεμένων με το δολάριο και θεωρούν ότι ένα ψηφιακό ευρώ είναι αναγκαίο για να προστατευθεί η κυριαρχία του ενιαίου νομίσματος στην Ευρώπη. «Αρχίζει να δημιουργεί συζητήσεις που δεν υπήρχαν πριν από τον Genius Act», ανέφερε μία από τις πηγές των FT.

Ο Πιέρο Τσιπολόνι, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι η προώθηση από την αμερικανική κυβέρνηση stablecoins συνδεδεμένων με το δολάριο «εγείρει ανησυχίες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης». Πρόσθεσε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μεταφορά καταθέσεων σε ευρώ προς τις ΗΠΑ και σε περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του δολαρίου στις διασυνοριακές πληρωμές».

Εταιρείες κρυπτονομισμάτων όπως η Circle και η Tether είναι ανάμεσα σε εκείνες που διαχειρίζονται stablecoins συνδεδεμένα με το δολάριο, ενώ τράπεζες των ΗΠΑ όπως η Citi και η JPMorgan Chase εξετάζουν την κυκλοφορία δικών τους tokens.

Τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών (CBDCs) είναι ψηφιακές μορφές δημόσιου χρήματος. Η Κίνα βρίσκεται πιο μπροστά στην ανάπτυξη του δικού της token, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει τη δημιουργία ψηφιακής λίρας. Ορισμένα stablecoins σε ευρώ έχουν ήδη κυκλοφορήσει, με το μεγαλύτερο να διαχειρίζεται η Circle και να έχει κεφαλαιοποίηση 225 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, η δημιουργία ενός token από την ίδια την ΕΚΤ θα ενίσχυε τη δέσμευση της περιοχής στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει να εξαρτάται υπερβολικά από ξένες λύσεις πληρωμών», είχε δηλώσει τον Απρίλιο ο Τσιπολόνι.