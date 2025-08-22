Close Menu
    Saturday, August 23

    Intel: Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αγοράσουν το 10% της εταιρείας

    Ευρώπη
    Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδιώκει να αποκτήσει μερίδιο 10% στην Intel.

    «Έχουν συμφωνήσει να το κάνουν και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική συμφωνία για αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

    Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNBC ότι θα υπάρξουν συζητήσεις με την Intel, προσθέτοντας ότι τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμη.

    Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συνάντηση τις επόμενες ώρες με τον CEO της Intel, Λιπ-Μπου Ταν.

    Η Intel δεν έχει προβεί επί του παρόντος σε κάποιο σχόλιο.

    Η μετοχή της Intel κατέγραφε άνοδο 6% από νωρίτερα, έπειτα από δημοσίευμα του - που ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να ανακοινώσει μια επένδυση στην εταιρεία.

