intralot:-Εκπληρώθηκε-η-τελευταία-αίρεση-της-Δημόσιας-Πρότασης

Αναφορικά με την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση που υποβλήθηκε στις 2 Ιουλίου 2025 για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. –ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (η «Δημόσια Πρόταση»), η εταιρεία «PE SUB HOLDINGS, LLC» ανακοινώνει ότι πληρώθηκε στις 22 Αυγούστου 2025 η αναφερόμενη στην ενότητα 1.14 του από 30 Ιουλίου 2025 Πληροφοριακού Δελτίου μοναδική αίρεση της Δημόσιας Πρότασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε άλλες αιρέσεις.