Meta – Google: Εξαετές mega deal 10 δισ. δολαρίων για υπηρεσίες cloud

H Meta Platforms προχώρησε σε συμφωνία που ξεπερνά τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια με την Google για υπηρεσίες cloud, σύμφωνα με το CNBC, που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η μητρική εταιρεία του Facebook θα καταβάλει το ποσό σε διάστημα έξι ετών για να χρησιμοποιεί τους διακομιστές και την αποθήκευση δεδομένων της Google Cloud,

Η Google στοχεύει να εξασφαλίσει μεγάλα συμβόλαια cloud καθώς κυνηγά τους ανταγωνιστές της, Amazon Web Services και Microsoft Azure, όσο αφορά τις υποδομές cloud. Νωρίτερα φέτος, η Google «έκλεψε» συμβόλαια για υπηρεσίες cloud από την OpenAI, η οποία προηγουμένως εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την υποδομή Azure της Microsoft.

Η Alphabet δήλωσε τον Ιούλιο ότι η μονάδα Google Cloud, παρήγαγε λειτουργικά κέρδη 2,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων με έσοδα 13,6 δισ. δολ. κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η αύξηση των εσόδων κατά 32%, ξεπερνώντας την ανάπτυξη 13,8% που σημείωσε η εταιρεία στο σύνολό της.

Η συμφωνία της Meta με την Google αφορά κυρίως υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε μία από τις πηγές. Η Meta δήλωσε στην έκθεση κερδών της τον περασμένο μήνα ότι αναμένει ότι τα συνολικά έξοδα για το 2025 θα κυμανθούν μεταξύ 114 και 118 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επενδύει σημαντικά σε υποδομές και ταλέντα Τεχνητής Νοημοσύνης, αναπτύσσοντας την οικογένεια μοντέλων Llama και προσθέτοντας Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλο το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της.

Η Meta και η Google είναι από καιρό αντίπαλοι στις διαδικτυακές διαφημίσεις. Ωστόσο η Meta χρειάζεται όλη την υποδομή cloud στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση. Η εταιρεία λειτουργεί κέντρα δεδομένων και έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες cloud από την Amazon και τη Microsoft.