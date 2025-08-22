nvidia:-Ζήτησε-από-προμηθευτές-της-να-σταματήσουν-την-παραγωγή-τσιπ-h20

Ένα νέο κεφάλαιο προστέθηκε στην διαμάχη μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον, στο φλέγον θέμα των ημιαγωγών, με την Nvidia να ζητά από ορισμένους προμηθευτές τη διακοπή της παραγωγής εξαρτημάτων που σχετίζονται με το τσιπ H20.

Ένα νέο κεφάλαιο προστέθηκε στην διαμάχη μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον, στο φλέγον θέμα των ημιαγωγών, με την Nvidia να ζητά από ορισμένους προμηθευτές τη διακοπή της παραγωγής εξαρτημάτων που σχετίζονται με το τσιπ H20, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την κινεζική αγορά.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Information την Παρασκευή, η οδηγία έρχεται εβδομάδες αφότου η κινεζική κυβέρνηση παρότρυνε τις εταιρείες τεχνολογίας να αποφεύγουν να αγοράζουν τα συγκεκριμένα τσιπ της Nvidia λόγω φερόμενων ανησυχιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, αφού όπως υποστηρίζει θα μπορούσαν να διαθέτουν συγκεκριμένη τεχνολογία παρακολούθησης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Nvidia φέρεται να ζήτησε από την Amkor Technology, με έδρα την Αριζόνα, η οποία χειρίζεται την προηγμένη συσκευασία των τσιπ H20 της εταιρείας, και τη Samsung Electronics της Νότιας Κορέας, η οποία τους παρέχει μνήμη, να σταματήσουν την παραγωγή. Η Samsung και η Amkor δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του CNBC για σχολιασμό.

Ξεχωριστή αναφορά από το Reuters, ανέφερε ότι η Nvidia ζήτησε από την Foxconn – επίσημα γνωστή ως Hon Hai – να αναστείλει τις εργασίες που σχετίζονται με τα H20.

Απαντώντας σε ερώτημα του CNBC, ένας εκπρόσωπος της Nvidia δήλωσε: «Διαχειριζόμαστε συνεχώς την αλυσίδα εφοδιασμού μας για να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες της αγοράς».

Μετά την είδηση, η μετοχή της Nvidia υποχωρεί προσυνεδριακά περισσότερο από 1%.