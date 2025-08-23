«Ένα-καλοκαίρι-στην-Ελλάδα-δίνει-10-χρόνια-ζωής»-και-«Παναγία-Θεοτόκε»-Οι-αναρτήσεις-της-Κίμπερλι-πριν-έλθει-στην-Αθήνα

Δύο αναρτήσεις με «άρωμα» Ελλάδας έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ορισμένη ως επόμενη πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η πρώτη είναι μια αναπαραγωγή από άλλο λογαριασμό με το μήνυμα ότι «οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει στη ζωή σου επιπλέον 10 χρόνια». Φαίνεται ένα νησί με λευκά σπίτια και μια εκκλησία.

Η δεύτερη ανάρτηση, επίσης μια αναπαραγωγή από άλλο λογαριασμό, εικονίζει αναμμένα κεριά σε μια παλιά, πέτρινη εκκλησία και μια εικόνα της Παναγίας βρεφοκρατούσας, ενώ ψάλλεται ο ύμνος προς την «Παναγία Θεοτόκε»

Η έγκριση του διορισμού της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα είναι σε εκκρεμότητα στη Γερουσία, όπως είναι και ο διορισμός δεκάδων άλλων αξιωματούχων που προτάθηκαν από την Ντόναλντ Τραμπ. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο για να ακολουθήσει η εγκατάστασή της στην Ελλάδα.