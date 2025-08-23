Αναποδογύρισε τουριστικό λεωφορείο κοντά στον Νιαγάρα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Τραυματίες κι εγκλωβισμένοι, δείτε βίντεο

Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε την Παρασκευή σε αυτοκινητόδρομο, στο δυτικό τμήμα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, με τις Αρχές να μιλούν για πολλούς νεκρούς και τραυματίες.Το ABC, επικαλούμενο αστυνομικές και νοσοκομειακές πηγές, έκανε λόγο για πέντε νεκρούς.

«Πέντε ενήλικες βρέθηκαν νεκροί στο σημείο του δυστυχήματος», σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομικής δύναμης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ταγματάρχη Αντρέ Ρέι.

«Πολλοί άνθρωποι εκτοξεύτηκαν από το λεωφορείο», είπε. «Αρχικά πιστεύονταν ότι ένα παιδί ήταν μεταξύ των νεκρών, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ότι αυτό ήταν ψευδές», σημείωσε ο Ρέι.

Η αιτία της σύγκρουσης εξακολουθεί να διερευνάται, αν και «πιστεύεται ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και στην προσπάθεια του να διορθώσει την πορεία του κατέληξε στο δεξί κράσπεδο», είπε ο Ρέι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή το βράδυ, ενώ απέκλεισε τη μηχανική βλάβη.

Περισσότεροι από 50 επιβάτες του λεωφορείου υπέστησαν τραυματισμούς, όπως κοψίματα, μώλωπες και εκδορές, σύμφωνα με τον αστυνομικό της πολιτειακής αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέιμς Ο’Κάλαχαν.

Ο οδηγός επίσης τραυματίστηκε, είναι όμως καλά στην υγεία του.

Δείτε live από τη σκηνή του δυστυχήματος:

Το λεωφορείο επέστρεφε στη Νέα Υόρκη μετά την επίσκεψή του στους καταρράκτες του Νιαγάρα, με 54 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων δύο υπαλλήλων εταιρείας λεωφορείων, ανέφερε η αστυνομία. Οι επιβάτες ήταν ηλικίας από 1 έως 74 ετών, ανέφερε η αστυνομία. Οι περισσότεροι επιβάτες ήταν Ινδοί, Κινέζοι ή Φιλιππινέζοι, σύμφωνα με τον Ο’Κάλαχαν.

Αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε, είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

A rescue is underway along a highway in New York after a tour bus was involved in a crash, New York Gov. Kathy Hochul announced.https://t.co/I6E25gXWud — CBS2 News (@CBS2Boise) August 22, 2025

This bus crash is heartbreaking, and I’m praying for everyone impacted. Grateful to our first responders on the scene working to rescue and help people.https://t.co/iIvZdzvKXq — NY AG James (@NewYorkStateAG) August 22, 2025

Η αστυνομία αρχικά ανέφερε ότι εμπλέκεται και ένα ημιφορτηγό, αλλά αργότερα ανακάλεσε την εκτίμηση.

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.