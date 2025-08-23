Αναρτήθηκε η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τους ισχυρισμούς της Λιβύης – Τι αναφέρει

Αναρτήθηκε η ρηματική διακοίνωση που εστάλη από την Ελλάδα στον ΟΗΕ, με την οποία καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί της Λιβύης για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης.

Πιο αναλυτικά η ρηματική διακοίνωση της Αθήνας αναφέρει:

«Τα προαναφερθέντα τεμάχια βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας/αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Συνεπώς, βρίσκονται αποκλειστικά εντός περιοχών ελληνικής δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, και δεν παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης.

Συγκεκριμένα, τα εξωτερικά όρια των υπεράκτιων περιοχών «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2» έχουν καθοριστεί με αναφορά στη

γραμμή ίσης απόστασης (μέση γραμμή ) μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης και σύμφωνα με τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο χωρών, που υπογράφηκε στο Κάιρο στις 6 Αυγούστου 2020.

Επομένως, οι ισχυρισμοί της λιβυκής πλευράς, όπως αντικατοπτρίζονται στην προαναφερθείσα ρηματική διακοίνωση σχετικά με τις παραπάνω υπεράκτιες περιοχές, είναι αβάσιμοι, στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης και αγνοούν το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ipso facto και ab initio κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας και των πόρων της στις εν λόγω περιοχές.

