Βίντεο: Διαμαρτυρία για τη Γάζα σε αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιο – Βρετανοί αθλητές γύρισαν την πλάτη στους Ισραηλινούς, την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού τους ύμνου

Ολόκληρη η βρετανική ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο γύρισε την πλάτη στην ομάδα του Ισραήλ όταν ακουγόταν ο εθνικός ύμνος των αντιπάλων της, σε διαμαρτυρία για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει η Daily Mail, συνέβη το περασμένο Σάββατο κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο, που διεξαγόταν στην Κολωνία της Γερμανίας.

Τα μέλη της βρετανικής ομάδας (είναι με τη λευκή ενδυμασία) γύρισαν στο πλάι το αμαξίδιο την ώρα της έπαρσης της ισραηλινής σημαίας ώστε να μην την βλέπουν. Οι προπονητές τους και οι βοηθοί φαίνεται να μην γνώριζαν για την ενέργεια.

Σε πρώτο πλάνο οι Ισραηλινοί και στο βάθος οι Βρετανοί που δεν είναι στραμμένοι προς τη σημαία

Οι Ισραηλινοί παίκτες δεν πρόσεξαν, αρχικά, την ενέργεια των Βρετανών, γιατί είχαν το βλέμμα προς τη σημαία.

Για την ιστορία, οι Βρετανοί κέρδισαν με 74-64.

Πάντως, αναφέρει η Daily Mail, η Παραολυμπιακή Επιτροπή του Ισραήλ διαμαρτυρήθηκε στη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο ζητώντας κυρώσεις κατά των αθλητών που θα επαναλάβουν την κίνηση.

Ο πρόεδρος της ισραηλινής Επιτροπής, Μοσέ Ματαλόν, χαρακτήρισε την κίνηση των Βρετανών «ντροπιαστική».

«Συμπεριφορά σαν αυτή είναι βαθιά ασεβής προς τους αθλητές, έρχεται σε σαφή αντίθεση με το πνεύμα των Παραολυμπιακών Αγώνων και υπονομεύει όχι μόνο το μπάσκετ με αμαξίδια, αλλά και τον ισραηλινό αθλητισμό και το κράτος του Ισραήλ στο σύνολό του», δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph.

Αποκάλυψε ότι η ομάδα σκοπεύει να προσφύγει στην ομοσπονδία για την «απαράδεκτη συμπεριφορά» που επέδειξε η βρετανική ομάδα, ζητώντας παράλληλα την παρέμβαση της ομοσπονδίας ώστε να διασφαλιστεί ότι τέτοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν. Πρόσθεσε ότι αν συμβεί στο μέλλον, «να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις σε όποιον εισάγει την πολιτική στον αθλητισμό.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μια ισραηλινή ομάδα δεν θα συμπεριφερόταν ποτέ με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε καμία εθνική ομάδα. Δυστυχώς, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει τι πέρασε το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου», είπε.

Παίκτης της ισραηλινής ομάδας, ο Ιλάι Γιάρχι, χαρακτήρισε την πράξη «επίθεση στην αξιοπρέπειά μας ως παίκτες».

Αποκάλυψε επίσης ότι Ισραηλινοί παίκτες ρώτησαν αργότερα τη βρετανική ομάδα γιατί γύρισαν τα αναπηρικά αμαξίδια τους. «Μερικοί από αυτούς απάντησαν ότι ήταν μια διαμαρτυρία και ένας τρόπος υποστήριξης της παγκόσμιας ειρήνης, ότι δεν ήταν υπέρ του πολέμου», είπε στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

«Μερικοί ήθελαν να έρθουν να μιλήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά δεν συμφωνήσαμε σε αυτό, γιατί αν δεν μας σέβεστε, δεν αξίζετε και από εμάς σεβασμό».