Επίθεση-ΣΥΡΙΖΑ-σε-Σκέρτσο-για-τα…-ηλιοβασιλέματα:-«Τι-ντροπή…»

Επίθεση στον Άκη Σκέρτσο, με αφορμή ανάρτηση του τελευταίου για τις διακοπές, εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πιο αναλυτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:
«Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού. Τι ντροπή!».
Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου που προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ:
