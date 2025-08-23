Close Menu
    Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε Σκέρτσο για τα… ηλιοβασιλέματα: «Τι ντροπή…»

    Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε Σκέρτσο για τα… ηλιοβασιλέματα: «Τι ντροπή…»

    Επίθεση στον Άκη Σκέρτσο, με αφορμή ανάρτηση του τελευταίου για τις διακοπές, εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

    Πιο αναλυτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: 

    «Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού. Τι ντροπή!».

    Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου που προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ: 

