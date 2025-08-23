Επίθεση-ΣΥΡΙΖΑ-σε-Σκέρτσο-για-τα…-ηλιοβασιλέματα:-«Τι-ντροπή…»

Επίθεση στον Άκη Σκέρτσο, με αφορμή ανάρτηση του τελευταίου για τις διακοπές, εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού. Τι ντροπή!».

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου που προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ:

