ΗΠΑ:-Έρχονται-δασμοί-και-στα-εισαγόμενα-έπιπλα

Οποιοιδήποτε νέοι δασμοί θα έρθουν σε μια δύσκολη στιγμή για τη βιομηχανία επίπλων των ΗΠΑ, η οποία αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις.

Έρευνα για τα εισαγόμενα έπιπλα, ξεκίνησε η κυβέρνηση Τραμπ θέτοντας τις βάσεις για νέους δασμούς σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων.

«Εντός των επόμενων 50 ημερών, η έρευνα αυτή θα ολοκληρωθεί και τα έπιπλα που προέρχονται από άλλες χώρες στις ΗΠΑ θα δασμολογηθούν με συντελεστή που δεν έχει ακόμη καθοριστεί», ανέφερε ο Τραμπ. «Αυτό θα φέρει την επιχείρηση επίπλων πίσω στη Βόρεια Καρολίνα, τη Νότια Καρολίνα, το Μίσιγκαν και σε όλες τις ΗΠΑ» πρόσθεσε.

Μετά την ανάρτηση του Τραμπ, οι μετοχές κορυφαίων εταιρειών επίπλων και ειδών οικιακής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των Wayfair, RH και Williams-Sonoma, κατρακύλησαν. Η Wayfair εισάγει μεγάλο μέρος των επίπλων της ενώ η RH, πρώην Restoration Hardware και η Williams-Sonoma, εργάζονται για να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Οι νέοι δασμοί θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος για πολλές από αυτές τις μεγάλες μάρκες επίπλων, αλλά όχι για όλες. Ο τίτλος της La-Z-Boy, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής βρίσκεται στις ΗΠΑ, σημείωσε άνοδο μετά την είδηση ​​των δασμολογικών σχεδίων του Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει ήδη επιβάλει υψηλούς δασμούς σε αυτοκίνητα, χάλυβα και αλουμίνιο και έχει προτείνει παρόμοιους δασμούς για τον εισαγόμενο χαλκό, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς. Οποιοιδήποτε νέοι δασμοί θα έρθουν σε μια δύσκολη στιγμή για τη βιομηχανία επίπλων των ΗΠΑ, η οποία αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις.

Εταιρείες όπως η Wayfair έχουν δει τη ζήτηση να μειώνεται σε είδη όπως νέοι καναπέδες και σετ τραπεζαρίας, μια πτώση που προκλήθηκε εν μέρει από τη συνολική επιβράδυνση στην αγορά κατοικίας, καθώς οι καταναλωτές περιμένουν να μειωθούν τα επιτόκια.

Με λιγότερα νέα σπίτια να αγοράζονται, οι καταναλωτές έχουν λιγότερους λόγους να πάρουν νέα έπιπλα. Επιπλέον, με τον επίμονο πληθωρισμό, ήταν πιο επιλεκτικοί ως προς το πού ξοδεύουν το εισόδημά τους. Τα εστιατόρια, τα καινούρια ρούχα, τα ταξίδια και η διακόσμηση του σπιτιού έχουν όλα πληγεί.