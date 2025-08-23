Λαγκάρντ:-Εντυπωσιακά-ανθεκτική-σε-πληθωρισμό-και-επιτόκια-η-αγορά-εργασίας-της-Ευρωζώνης

Δεν επεκτάθηκε στις μελλοντικές προοπτικές των επιτοκίων η επικεφαλής της ΕΚΤ.

Εντυπωσιακά ανθεκτική απέναντι στο σοκ πληθωρισμού «που συμβαίνει κάθε μια γενιά» και τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων, αποδείχθηκε η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας όπως τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Η απασχόληση μεγεθύνθηκε κατά 4,1% από τα τέλη του 2021 έως τα μέσα του 2025, σχεδόν όσο και η ίδια η οικονομία με διπλάσιο ποσοστό από τις προβλέψεις, όπως τόνισε στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινγκ, όπου συμμετέχει στο ετήσιο συμπόσιο της Fed, σύμφωνα με το -.

Πρόσθεσε, δε, πως τόσο οι παγκόσμιοι ευνοϊκοί άνεμοι όσο και οι εγχώριες αντοχές συνέβαλαν στο θετικό αυτό αποτέλεσμα. «Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί απότομα, και μάλιστα με εντυπωσιακά χαμηλό κόστος όσον αφορά την απασχόληση» υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «κατανοώντας τις πηγές της πρόσφατης ανθεκτικότητας, μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για το επόμενο σοκ – όποια μορφή κι αν πάρει».

Παράλληλα, δεν επεκτάθηκε στις μελλοντικές προοπτικές των επιτοκίων. Αναφορικά με τους λόγους της ισχύος της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, επεσήμανε ότι η νομισματική σύσφιξη και η συνακόλουθη αποπληθωριστική πορεία συνέπεσαν με τη χαλάρωση των περιορισμών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, την απότομη πτώση των τιμών ενέργειας και τις προληπτικές δημοσιονομικές πολιτικές.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι καθυστέρησε η προσαρμογή των μισθών στον πληθωρισμό, γεγονός που στήριξε την απασχόληση, ενώ συνέβαλαν επίσης η μείωση των ωρών εργασίας και η αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναμικού. «Κοιτάζοντας μπροστά, είναι δύσκολο να πούμε με βεβαιότητα αν τα μοτίβα των τελευταίων ετών θα συνεχιστούν», σημείωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ.

Τέλος, προειδοποίησε ότι οι δημογραφικές τάσεις πιθανόν θα συνεχιστούν και η πρακτική του “labor hoarding” (διατήρησης προσωπικού παρά τις χαμηλότερες ανάγκες) ίσως επιμείνει, πλήττοντας την παραγωγικότητα. Ωστόσο, αυτοματοποίηση και ΑΙ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. «Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας άντεξε τα πρόσφατα σοκ, ούσα καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι περιμέναμε. Αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο να υποθέσουμε ότι αυτή η μοναδική συγκυρία θα συνεχιστεί» κατέληξε.