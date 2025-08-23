Μητσοτάκης για τον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα: Ένα ακόμα έργο που ολοκληρώθηκε, η Ελλάδα βαδίζει μπροστά

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε το μεσημέρι της Κυριακής (10/8) τη σημασία του οδικού άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα, που δόθηκε σήμερα σε κυκλοφορία.

Νωρίτερα το πρωί παραδόθηκε στην κυκλοφορία η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου του Οδικού άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα, ο οποίος συνδέει την πόλη της Λευκάδας με το τμήμα «Άκτιο – Δυτικός Άξονας».

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου.Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Κι όμως, τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα καλές. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι τα πρώτα αυτοκίνητα ταξίδεψαν στη νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα.

Ένα ακόμα έργο που ολοκληρώθηκε, συνδέοντας τη Λευκάδα με το Άκτιο. Και ειδικά αυτήν την περίοδο εξυπηρετώντας και τους επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου. Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε».

Δείτε βίντεο: