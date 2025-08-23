Ξυπνά-στις-05:30,-δουλεύει-χωρίς-όρια:-Πώς-ζει-η-νεότερη-αυτοδημιούργητη-δισεκατομμυριούχος-στον-πλανήτη

Η Lucy Guo γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια. Το 2016 ίδρυσε μαζί με τον Alexander Wang τη Scale AI, μία startup με αντικείμενο την επισήμανση δεδομένων για τεχνητή νοημοσύνη.

Ανέλαβε τις ομάδες operations και product design, αλλά αποχώρησε το 2018 λόγω διαφορών στρατηγικής. Παρόλα αυτά κράτησε μερίδιο κοντά στο 5%.

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε «χρυσάφι»: όταν τον Απρίλιο η Meta απέκτησε το 49% της Scale AI, η αποτίμηση εκτοξεύθηκε στα 25 δισ. δολάρια.

Η συμμετοχή της Guo αποτιμήθηκε σε 1,25 δισ. δολάρια, καθιστώντας τη νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχο, τίτλος που μέχρι τότε ανήκε στην Τέιλορ Σουίφτ, σύμφωνα με το CNBC.

Νέα projects και αδιάκοπη δουλειά

Η Guo δεν έμεινε θεατής. Το 2019 ίδρυσε το venture capital fund Backend Capital για επενδύσεις σε startups πρώιμου σταδίου και το 2022 δημιούργησε την Passes, μια πλατφόρμα monetization για δημιουργούς περιεχομένου, που έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 65 εκατ. δολάρια.

Η ίδια παραδέχεται ότι δεν έχει «πατήσει φρένο». Ξυπνά στις 5:30 το πρωί τρώει βιαστικά μεσημεριανό μέσα σε meetings και συνεχίζει ασταμάτητα. Το Σαββατοκύριακο επιτρέπει στον εαυτό της μόνο έξι ώρες χαλάρωσης με φίλους, πριν επιστρέψει ξανά στη δουλειά.

«Πολλοί λένε ότι δεν έχω ισορροπία δουλειάς-ζωής. Εγώ λέω ότι την έχω. Οι περισσότεροι χάνουν τον χρόνο τους σε TikTok και τηλεόραση. Εγώ απλώς δουλεύω», σημειώνει.

Ο «κανόνας 996» και η Silicon Valley κουλτούρα

Η Guo υποστηρίζει το διαβόητο κινεζικό μοντέλο «996» — δουλειά από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα. «Αυτό για μένα είναι ισορροπία. Στις 9 μπορείς να βγεις για δείπνο με φίλους, μετά να κοιμηθείς 7 ώρες και να ξαναξεκινήσεις», λέει.

Προσθέτει μάλιστα ότι για έναν founder που μόλις ξεκινά, «είναι σχεδόν αδύνατο χωρίς 90 ώρες δουλειάς την εβδομάδα». Αργότερα, όταν η εταιρεία μεγαλώσει, προσθέτει ταλέντο και βρίσκει σταθερότητα, οι ρυθμοί μπορούν να χαλαρώσουν.

Δεν συμφωνούν όμως όλοι. Άλλοι επιχειρηματίες και επενδυτές υποστηρίζουν ότι αυτή η κουλτούρα είναι παρωχημένη και μειώνει τη διακράτηση ταλέντου. «Είναι φετιχοποίηση της υπερβολικής δουλειάς, όχι έξυπνη εργασία», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο Suranga Chandratillake της Balderton Capital.

Από τα δικαστήρια στα clubs

Η Guo δεν απέφυγε τις σκιές. Η Passes ενεπλάκη σε δικαστική διαμάχη στις αρχές του 2025, με αγωγή που κατηγορεί την εταιρεία και την ίδια για διανομή υλικού κακοποίησης ανηλίκων σε συνδρομητές.

Η Guo απορρίπτει τις κατηγορίες ως «εκβιασμό», ενώ η εταιρεία ζητά απόρριψη της υπόθεσης.

Παρά τις προκλήσεις, η ίδια δηλώνει πως δεν χρειάζεται πολύ ύπνο και μπορεί άνετα να δουλεύει ως τα μεσάνυχτα και μετά να βγαίνει για clubbing, πριν ξυπνήσει πάλι στις 6 για το γυμναστήριο. «Είμαι ευλογημένη, έχω περισσότερες ώρες στη μέρα», λέει χαρακτηριστικά.

Η άλλη όψη του ονείρου

Η περίπτωση Guo φωτίζει τη διπλή όψη της Silicon Valley. Από τη μία, η αποθέωση της σκληρής δουλειάς, της startup νοοτροπίας και της προσωπικής αφοσίωσης.

Από την άλλη, τα ερωτήματα για το αν το τίμημα στην ψυχική και σωματική υγεία, αλλά και η ηθική διάσταση των επιχειρηματικών πρακτικών, αξίζουν το δισεκατομμύριο.

Η ίδια δίνει την απάντηση με τον δικό της τρόπο: «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δουλέψεις τόσο για να γίνεις δισεκατομμυριούχος. Εξαρτάται από τον δρόμο που θα διαλέξεις: επιχειρηματίας σε τεχνολογική startup ή επενδυτής. Εγώ διάλεξα το πρώτο και δεν μετανιώνω».