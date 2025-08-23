Οι-«ανοιχτές-αγκάλες»-της-κυβέρνησης-για-τον-Αλέξη-Τσίπρα

της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Τον περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες». Αυτή είναι η αντίδραση στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου στην κινητικότητα που αναπτύσσει ο Αλέξης Τσίπρας και ερμηνεύεται ως «ζέσταμα» για την επιστροφή του σε πιο κεντρικό ρόλο στην πολιτική σκηνή, πιθανότατα με τη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και η αντίδραση δεν είναι υποκριτική. Οσο παράδοξο και αν ακούγεται, στην κυβέρνηση έχουν αρκετούς λόγους να επιθυμούν η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα να έχει συνέχεια και να προχωρήσει ο πρώην πρωθυπουργός στο επόμενο βήμα. Το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει να προσβλέπει σε μια τέτοια εξέλιξη για να ξυπνήσει τα αντανακλαστικά ενός εκλογικού σώματος, που δείχνει να περιέρχεται σε φάση διαρκώς εντεινόμενης απάθειας και πολύ δύσκολα συγκινείται από τις κινήσεις που γίνονται στην κεντρική πολιτική σκηνή.

«Στην πολιτική πρέπει να υπάρχει αντίπαλος και οι πολίτες να μπορούν να κάνουν συγκρίσεις», εξηγεί συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η διαπιστωμένη αδυναμία κάποιου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αναδειχθεί σε κυρίαρχο πόλο απέναντι στην κυβέρνηση έχει αρχίσει εδώ και καιρό να λειτουργεί αρνητικά για τη Ν.Δ.. Η σημαντική απόσταση που διατηρεί από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ αφαιρεί από το εκλογικό ακροατήριο το στοιχείο μιας δυνητικής απειλής, που κατά κανόνα λειτουργεί συσπειρωτικά. Ετσι, στην κυβέρνηση διαπιστώνουν ότι με σχετική ευκολία οι πολίτες δημοσκοπικά εμφανίζονται να μετακινούνται στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη», φεύγοντας από τη Ν.Δ..

Το κυβερνών κόμμα, αντί να επωφελείται από τις ισχνές επιδόσεις της αντιπολίτευσης, εμφανίζεται μάλλον να βυθίζεται στο τέλμα μιας γενικευμένης αδιαφορίας που δείχνει να προκαλεί στο εκλογικό σώμα η απουσία ενός «ντέρμπι» στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να γεμίσει αυτό το κενό; Θα φανεί εάν και όταν προχωρήσει στο επόμενο βήμα, από την ανταπόκριση που θα έχει η κίνησή του. Ομως, στο επιτελείο του Μαξίμου επενδύουν στο γεγονός ότι έχοντας τον Αλέξη Τσίπρα απέναντι, μπορούν να οικοδομήσουν μια αντιπαράθεση με πολύ σαφείς διαχωριστικές, οι οποίες δεν υπάρχουν απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Πρόκειται, άλλωστε, για αναβίωση μιας πολωτικής αντιπαράθεσης, την οποία γνωρίζουν καλά, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023. Το ερώτημα είναι αν τα ζητήματα που τότε αναδείχθηκαν και τα διλήμματα που τότε τέθηκαν στους ψηφοφόρους, εξακολουθούν να έχουν απήχηση ακόμα και σήμερα.

Φαίνεται ότι υπάρχει εδραιωμένη πεποίθηση σε ένα κομμάτι του επιτελείου της κυβερνητικής ηγεσίας αλλά και στο κομματικό περιβάλλον της Ν.Δ. ότι τα αντανακλαστικά του κομματικού ακροατηρίου, που δείχνουν να έχουν αμβλυνθεί, θα ακονιστούν ξανά στην υπενθύμιση των πεπραγμένων των κυβερνήσεων Τσίπρα. Υπάρχει, επίσης, η προσδοκία ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ακόμα ξεχαστεί από το ακροατήριο του μεσαίου χώρου, που γύρισε την πλάτη στις επιλογές του και αναζήτησε διέξοδο στη Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ηδη, στο επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης «ξεσκονίζουν» την επιχειρηματολογία τους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τις επιλογές που έγιναν στην οικονομία, την πολιτική στο μεταναστευτικό, τη σκευωρία Novartis, τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, κ.λπ..

Στο επίκεντρο της στρατηγικής που η κυβέρνηση και η Ν.Δ. ήδη διαμορφώνουν, καθώς όχι μόνο προεξοφλούν, αλλά δείχνουν και να επιθυμούν την επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα σε πιο κεντρικό ρόλο, είναι η άποψη ότι οι πολίτες, πλέον, «δεν ψηφίζουν κόμματα, ψηφίζουν πρόσωπα». Και θεωρούν ότι για το συγκεκριμένο πρόσωπο έχουν πολλά να πουν.

