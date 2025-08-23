Ο Μάριο Ντράγκι και το μέλλον της Ευρώπης: Μια κλήση για αναγέννηση σε έναν κόσμο πολέμων και γεωπολιτικής αναταραχής

Στις 22 Αυγούστου 2025, ο Μάριο Ντράγκι, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, έδωσε μια ομιλία που θα μείνει στην ιστορία ως μια σκληρή αφύπνιση για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Μιλώντας στο Rimini Meeting, μια ετήσια εκδήλωση πολιτικής και πολιτιστικής συζήτησης στην Ιταλία, ο Ντράγκι περιέγραψε το 2025 ως τη χρονιά όπου “αυτή η ψευδαίσθηση εξαφανίστηκε” – η ψευδαίσθηση ότι η μεγάλη οικονομία της ΕΕ, με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, μεταφράζεται αυτόματα σε γεωπολιτική ισχύ και επιρροή. Αυτή η δήλωση δεν ήταν απλώς μια κριτική, αλλά μια κλήση για ριζική αναδιάρθρωση, σε έναν κόσμο όπου ο πόλεμος, η γεωπολιτική ανταγωνισμός και οι οικονομικές πιέσεις από υπερδυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα απειλούν την επιβίωση της Ευρώπης ως παγκόσμιου παίκτη.

Ο Ντράγκι, γνωστός ως “Σούπερ Μάριο” για τη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση του 2012, δεν είναι νέος σε τέτοιες προειδοποιήσεις. Το 2024, δημοσίευσε την έκθεσή του “Το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ανταγωνιστικότητας”, η οποία καλούσε σε μαζικές επενδύσεις 750-800 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως σε έρευνα και καινοτομία, για να κλείσει το χάσμα με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ωστόσο, οι δηλώσεις του το 2025 πηγαίνουν πέρα από την οικονομία: εστιάζουν στην πολιτική και γεωπολιτική διάσταση, χαρακτηρίζοντας την ΕΕ ως “θεατή” σε παγκόσμια γεγονότα, από τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων μέχρι την κλιμάκωση της σφαγής στη Γάζα.

Το Ιστορικό Πλαίσιο: Από την Έκθεση του 2024 στις Πρόσφατες Εξελίξεις

Η έκθεση Ντράγκι του 2024, που παραγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν μια ολοκληρωμένη ανάλυση των προκλήσεων της ΕΕ. Εστίαζε στην απώλεια ανταγωνιστικότητας, με την Ευρώπη να υστερεί σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η πράσινη ενέργεια. Προτεινόταν μια νέα βιομηχανική στρατηγική, με έμφαση στην αποανθρακοποίηση βιομηχανιών όπως η χημική και η μεταλλουργική, με εκτιμώμενο κόστος 340 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα 15 χρόνια. Ωστόσο, το 2025, με φόντο την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ και τις εντεινόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο Ντράγκι εμβαθύνει σε γεωπολιτικά ζητήματα.

Σύμφωνα με την ομιλία του, το 2025 αποκάλυψε την “άσχημη αλήθεια”: Η ΕΕ δεν είναι πλέον παγκόσμια δύναμη. Οι πολιτικές Τραμπ – επιβολή δασμών, πίεση για αύξηση στρατιωτικών δαπανών – αποτελούν “βάναυση αφύπνιση” για την Ευρώπη, η οποία βρέθηκε περιθωριοποιημένη στις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία και ως απλός παρατηρητής στη Γάζα. Η Κίνα, από την πλευρά της, βλέπει την Ευρώπη όχι ως ίσο εταίρο, αλλά ως αδύναμο παίκτη σε έναν κόσμο όπου η γεωοικονομία, η ασφάλεια και η σταθερότητα προμηθειών υπερτερούν της αποδοτικότητας.

Κύρια Σημεία των Δηλώσεων: Από την Ψευδαίσθηση στην Πραγματικότητα

Ο Ντράγκι περιέγραψε την ΕΕ ως “θεατή” σε κρίσιμα γεγονότα: “Η ΕΕ ήταν θεατής όταν βομβαρδίστηκαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και εντατικοποιήθηκε η σφαγή στη Γάζα”. Αυτή η παθητικότητα απορρέει από την έλλειψη πολιτικής οργάνωσης και την αδυναμία να ανταποκριθεί σε “υπαρξιακές απαιτήσεις”. Προτείνει ριζικές μεταρρυθμίσεις:

Οικονομική Αναδιάρθρωση και Ανταγωνιστικότητα: Η ΕΕ πρέπει να μειώσει τα εσωτερικά εμπόδια στο εμπόριο, τα οποία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητα της εργασίας κατά 7% σε επτά χρόνια. Οι αμυντικές δαπάνες είναι αναποτελεσματικές λόγω εσωτερικών δασμών (64% σε εξοπλισμό, 95% σε μέταλλα), οδηγώντας σε υψηλότερα κόστη και εξάρτηση από μη ευρωπαϊκούς προμηθευτές. Κοινό Χρέος και Επενδύσεις: Ο Ντράγκι ζητά την έκδοση κοινού χρέους για χρηματοδότηση μεγάλων έργων σε άμυνα, ενέργεια και τεχνολογία, παρά την αντίσταση “φειδωλών” χωρών όπως η Γερμανία. Εκτιμά ότι χρειάζονται 1-2 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για επενδύσεις, ώστε η ΕΕ να μετατραπεί από “δευτερεύοντα” σε “κύριο” γεωπολιτικό παίκτη. Γεωπολιτική Αυτονομία: Η Ευρώπη πρέπει να “επαναεφεύρει τον εαυτό της” για να μείνει σχετική, εστιάζοντας σε άμυνα, εξωτερική πολιτική και ενεργειακή ασφάλεια. Ο Ντράγκι καλεί τους Ευρωπαίους πολίτες να μετατρέψουν τον σκεπτικισμό σε δράση, τονίζοντας ότι η Ένωση είναι απαραίτητη για κοινά αγαθά και μελλοντική ανάπτυξη.

Ανάλυση: Οι Συνέπειες και οι Προκλήσεις για την ΕΕ

Οι δηλώσεις Ντράγκι έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή. Το 2025 χαρακτηρίστηκε από εντεινόμενες εντάσεις: Η επιστροφή Τραμπ φέρνει δασμούς και πιέσεις για ΝΑΤΟ, ενώ η ΕΕ αγωνίζεται με ενεργειακή εξάρτηση και οικονομική στασιμότητα. Αναλυτές βλέπουν εδώ μια επανάληψη της “μαλακής ισχύος” της Ευρώπης, η οποία αποτυγχάνει σε έναν κόσμο “σκληρής” γεωπολιτικής.

Πολιτικά, η πρόταση για κοινό χρέος αναζωπυρώνει διχασμούς Βορρά-Νότου. Χώρες όπως η Γερμανία φοβούνται αμοιβαιοποίηση χρεών, ενώ η Ιταλία και η Γαλλία την υποστηρίζουν. Οικονομικά, η έκθεση του 2024 προειδοποιούσε για “υπαρξιακή απειλή” από την απώλεια καινοτομίας – μόνο 4 από τις 50 κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες είναι ευρωπαϊκές. Το 2025, με γεγονότα όπως η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ενισχύει την ανάγκη για στρατηγική αυτονομία.

Στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το X (πρώην Twitter), η ομιλία προκάλεσε αντιδράσεις. Οι Ευρωπαϊκοί Φεντεραλιστές χαρακτήρισαν την ομιλία “ισχυρή”, τονίζοντας ότι “η ΕΕ πρέπει να εξελιχθεί ή να κινδυνεύσει με ασημαντότητα”. Άλλοι, όπως οικονομολόγοι, συνδέουν τις ιδέες με παλαιότερες προειδοποιήσεις, καλώντας σε ισορροπία μεταξύ βιομηχανίας και ψηφιακής οικονομίας.

Αντιδράσεις και Προοπτικές: Από την Κριτική στη Δράση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει ανταποκριθεί εν μέρει με το “Competitiveness Compass” του 2025, εστιάζοντας σε καινοτομία και ενότητα. Ωστόσο, κριτικοί όπως η Μαριάνα Ματσουκάτο θεωρούν τις προτάσεις Ντράγκι ανεπαρκείς για ψηφιακή αυτονομία. Σε διεθνές επίπεδο, ο Ντράγκι καλεί σε “μαζικές και υπεύθυνες” επενδύσεις, όπως στο “Κλήση της Κοΐμπρα” του Μαΐου 2025.

Συμπέρασμα: Μια Ευκαιρία για Αναγέννηση ή ο Κίνδυνος Παρακμής;

Οι δηλώσεις Ντράγκι δεν είναι απαισιόδοξες, αλλά ρεαλιστικές: Η Ευρώπη μπορεί να “επαναεφεύρει” τον εαυτό της, μετατρέποντας προκλήσεις σε ευκαιρίες. Με μαζικές επενδύσεις, πολιτικές μεταρρυθμίσεις και ενότητα, η ΕΕ μπορεί να γίνει “κύριος παίκτης”. Ωστόσο, χωρίς δράση, κινδυνεύει να γίνει “υπαίθριο μουσείο” για Αμερικανούς και Κινέζους τουρίστες, όπως προειδοποίησε. Το μέλλον εξαρτάται από την ικανότητα των ηγετών να υπερβούν εθνικούς εγωισμούς – μια πρόκληση που το 2025 θέτει πιο επιτακτικά από ποτέ.