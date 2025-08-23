Ο-Τραμπ-έσωσε-την-intel;

Σε αδιέξοδο, η Intel πρέπει να αποδείξει ότι είναι ικανή να κατασκευάζει προηγμένα τσιπ για να προσελκύσει πελάτες.

Τα σχεδόν 9 δισ. δολάρια που διοχετεύει ο Ντόναλντ Τραμπ για το 9,9% της Intel, φαίνεται πως δεν θα τη σώσουν, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές. Τα χρήματα προς την κατασκευάστρια τσιπ που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, είναι εξασφαλισμένα ούτως ή άλλως βάσει ενός ομοσπονδιακού νόμου χρηματοδότησης των ΗΠΑ και δεν θα είναι αρκετά για να «επαναννθίσει».

Αυτό που χρειάζεται η Intel είναι εξωτερικοί πελάτες για την πρωτοποριακή διαδικασία κατασκευής 14A – ένα δύσκολο στόχο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Λιπ Μπου Ταν, ο οποίος ανέλαβε το τιμόνι τον Μάρτιο, προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι η εταιρεία μπορεί να χρειαστεί να εγκαταλείψει την επιχείρηση κατασκευής τσιπ εάν δεν εξασφαλίσει μεγάλους πελάτες. «Στο μέλλον, η επένδυσή μας στην Intel 14A θα βασίζεται σε επιβεβαιωμένες δεσμεύσεις πελατών», επεσήμανε.

Ο Κιννγκάι Τσαν, αναλυτής της Summit Insights, υπογράμμισε την οικονομική λογική του μηνύματος του Ταν: «Η Intel πρέπει να εξασφαλίσει αρκετό όγκο πελατών για να προχωρήσει στην παραγωγή των κόμβων 18A και 14A, ώστε να καταστήσει τον βραχίονα χυτηρίου της οικονομικά βιώσιμο», υπογράμμισε. «Δεν πιστεύουμε ότι καμία κυβερνητική επένδυση θα αλλάξει την τύχη του κλάδου παραγωγής της, αν δεν μπορέσει να εξασφαλίσει αρκετούς πελάτες» πρόσθεσε.

Η εταιρεία που ήταν κάποτε συνώνυμη με την αμερικανική ικανότητα στην κατασκευή τσιπ, έχει σκοντάψει λόγω χρόνιων λαθών στη διοίκηση, παραχωρώντας τα ηνία στην παραγωγή στην TSMC της Ταϊβάν, ενώ ταυτόχρονα έχασε την κούρσα για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από την Nvidia. Τώρα, σε αδιέξοδο, η Intel πρέπει να αποδείξει ότι είναι ικανή να κατασκευάζει προηγμένα τσιπ για να προσελκύσει πελάτες.

Το Reuters ανέφερε ότι το 18A της Intel – λιγότερο προηγμένο από το 14A – αντιμετωπίζει προβλήματα με την απόδοση, με αποτέλεσμα να μη βρίσκει ανταπόκριση στους πελάτες. Τα μεγάλα εργοστάσια τσιπ, απορροφούν το κόστος των χαμηλών αποδόσεων κατά τις πρώτες επαναλήψεις της διαδικασίας, όταν συνεργάζονται με πελάτες όπως η Apple. Για την Intel, η οποία ανέφερε καθαρές ζημίες για έξι συνεχόμενα τρίμηνα, αυτό είναι δύσκολο να γίνει πολλώ δε μάλλον να αποφέρει κέρδος.