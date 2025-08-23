Ρεν-(ΕΚΤ):-Με-2%-πληθωρισμό,-δεν-θα-βιαστούμε-για-μειώσεις-επιτοκίων

«Η οικονομία της Ευρωζώνης έχει δείξει ανθεκτικότητα και ο πληθωρισμός προς το παρόν βρίσκεται εντός στόχου που μας δίνει χώρο να σκεφτούμε τα επόμενα βήματα».

Μήνυμα πως η ΕΚΤ δεν βιάζεται να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια, αφού ο πληθωρισμός έφτασε τον στόχο του 2% και η οικονομία αποδίδει ελαφρώς καλύτερα από ό,τι αναμενόταν, απέστειλε το μέλος του ΔΣ, Όλι Ρεν.

Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές και να αποδυναμώσουν την ανάπτυξη στο μέλλον, δεν υπάρχει λόγος για προληπτική δράση, επεσήμανε ο Ρεν σε συνέντευξή του στο Τζάκσον Χολ όπου η Fed διοργανώνει το ετήσιο συμπόσιό της.

«Ο πληθωρισμός προς το παρόν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Οποιαδήποτε μείωση επιτοκίων για λόγους “ασφαλείας” ή να γίνει απλά για να την κάνουμε δεν θα ήταν απαραίτητη, αν και η ΕΚΤ πρέπει φυσικά να έχει επίγνωση των κινδύνων» πρόσθεσε ο Φινλανδός τραπεζίτες.

«Η οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα και ο πληθωρισμός προς το παρόν βρίσκεται εντός του στόχου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χώρο να σκεφτούμε τα επόμενα βήματα» έσπευσε να συμπληρώσει.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι αξιωματούχοι δεν θα κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια, υπογραμμίζοντας ότι αυτός και οι συνάδελφοί του «θα διατηρήσουν πλήρη ελευθερία δράσης σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

Η επόμενη συνάντηση στις 11 Σεπτεμβρίου θα περιλαμβάνει μια νέα σειρά τριμηνιαίων οικονομικών προβλέψεων που θα δείξουν εάν ο πληθωρισμός συνεχίζει να είναι σε καλό δρόμο και πόσο επηρεάζει την ανάπτυξη η δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ.

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο πόλεμος δασμών έχουν αντίκτυπο», ανέφερε ο Ρεν, επαναλαμβάνοντας την εκτίμηση της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ότι η παραγωγή θα είναι κάπως ασθενέστερη από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, αν και όχι τόσο άσχημη όσο το χειρότερο σενάριο που είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι.

«Δεν υπάρχει λόγος για εφησυχασμό. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να έχουμε επίγνωση των καθοδικών κινδύνων» κατέληξε.

Μετά από οκτώ μειώσεις κατά 0,25% σε ένα χρόνο, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ αποφάσισαν να διατηρήσουν το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%. Έκτοτε, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να περιμένουν και τον Σεπτέμβριο.

Ως αποτέλεσμα, οι οικονομολόγοι έχουν μεταθέσει τις προσδοκίες για μια τελική μείωση στον Δεκέμβριο ενώ οι traders δεν είναι πλήρως πεπεισμένοι ότι κάποια άλλη κίνηση βρίσκεται καθ’ οδόν φέτος.