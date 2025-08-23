Σκέρτσος:-Στον-ΣΥΡΙΖΑ-τερματίζουν-τη-φαιδρότητα-όταν-αντιπολιτεύεται-ακόμη-και-το-ηλιοβασίλεμα

«Πολιτική φαιδρότητα και τοξικότητα» καταλογίζει στον ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος απαντώντας σε σχόλιο του κόμματος για δική του ανάρτηση για το καλοκαίρι με φωτογραφίες από ηλιοβασιλέματα.

Προτείνει μάλιστα, αντί να βγάζουν ανακοινώσεις με καθυστέρηση, να σχολιάσουν τη πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα όπου προαναγγέλλει «τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του κόμματός τους και ίσως την δημιουργία νέου».

Στην ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος αναφέρει:

Ελπίζω κάποιος εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί να αντιληφθεί πως όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα τερματίζουν την πολιτική φαιδρότητα και τοξικότητα.

Αντί να βγάζουν, λοιπόν, ανόητες ανακοινώσεις με 5 μέρες καθυστέρηση για μια ανάρτηση που απλά στέλνει ευχές σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, θα τους συμβούλευα το εξής μια και έχουν πιει το αμίλητο νερό για άλλα πιο ουσιώδη ζητήματα.

Ας πουν έστω μια λέξη για τον πρώην αρχηγό και νυν βουλευτή τους Αλέξη Τσίπρα που δεν αισθάνεται «πολιτικά ενεργός στην τοποθεσία Κουμουνδούρου» και προανήγγειλε μέσω του γαλλικού τύπου την ληξιαρχική πράξη θανάτου του κόμματός τους και ίσως την δημιουργία νέου.

Προλαβαίνουν…Δεν έχει περάσει ακόμη το πενθήμερο των εκτός τόπου και χρόνου ανακοινώσεων.

Νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του ανέφερε:

«Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού. Τι ντροπή!»

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου, στις 19 Αυγούστου, είχε ως εξής:

Έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια χώρα που μας χαρίζει απλόχερα καθημερινά τέτοιες μαγικές εικόνες…Ένα ηλιοβασίλεμα σαν αυτό αρκεί για να σε ταξιδέψει και να πάρει από πάνω σου όλη την κούραση του χειμώνα.

Σε όσους μπορεί να ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους, καλή ξεκούραση! Και σε όσους τις ολοκληρώνουν ή δεν κατάφεραν φέτος να κάνουν διακοπές, μια ευχή να κρατήσουν σε ένα “συρτάρι” του μυαλού τους εικόνες σαν αυτήν…μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

