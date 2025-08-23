Close Menu
    Στα Χανιά για τον γάμο του ανηψιού του ο Στέφανος Κασσελάκης

    Στα Χανιά για τον γάμο του ανηψιού του ο Στέφανος Κασσελάκης

    Στα Χανιά βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο Στέφανος Κασσελάκης, καθώς είναι καλεσμένος στον γάμο του ανηψιού του Μανώλη Μπατσαρισάκη.

    Όπως αναφέρει το zarpanews, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, επισκέπτεται τον τόπο καταγωγής του με κάθε ευκαιρία, όπως ο συγκεκριμένος γάμος που αφορά τον γιο του πρώτου ξαδέλφου του, Χρήστου Μπατσαρισάκη, με τον οποίο, όπως και με άλλα μέλη της οικογένειας , διατηρεί πολύ καλές σχέσεις.

    Ο ανηψιός του κ. Κασσελάκη θα παντρευτεί την αγαπημένη του Carmen αύριο Κυριακή 24 Αυγούστου στον Ιερό Ναό των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, ενώ θα ακολουθήσει η βάφτιση του γιου τους, του μικρού Χρήστου. Η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί στο κτήμα «Νερατζιά» όπως βλέπουμε στο προσκλητήριο:

