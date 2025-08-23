Στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ – H κρίσιμη εξίσωση για τα μέτρα και τις παροχές των 1,5 δισ. ευρώ

Φορολογική ελάφρυνση κυρίως των μεσαίων, ενίσχυση των οικογενειών και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του στεγαστικού οι βασικές άξονες του «καλαθιού» της φετινής ΔΕΘ.

Δύο εβδομάδες έχουν μείνει μέχρι την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και το επόμενο διάστημα αναμένεται να κλειδώσει το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή αλλά σε μεγάλο βαθμό έχουν ξεκαθαρίσει οι άξονες στους οποίους θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή: Φορολογική ελάφρυνση κυρίως των μεσαίων εισοδημάτων, ενίσχυση των οικογενειών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του στεγαστικού.

Η περίμετρος έχει τεθεί αλλά όλα ζυγίζονται γιατί έτσι και αλλιώς τα «κουκιά είναι μετρημένα» λόγω των δημοσιονομικών κανόνων που δεν επιτρέπουν μέτρα πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. Έτσι, τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί το συνεχές σβήσε-γράψε στη λίστα των μέτρων, αφού απόφαση της κυβέρνησης είναι να γίνουν πολλές και μετρημένες παρεμβάσεις με οριζόντια λογική και όχι εμβληματικές κινήσεις μεγάλου κόστους.

Εξάλλου, η κυβέρνηση προσανατολίζεται και σε νέο γύρο μέτρων για το 2026 το οποίο θα ανακοινωθεί εντός της επόμενης χρονιάς και εφόσον έχει δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, όπως έγινε και φέτος. Αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη ο οποίος μιλώντας την περασμένη Τετάρτη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ «σίγουρα όσο βλέπουμε τον προϋπολογισμό να πηγαίνει καλύτερα, όπως έγινε και πέρυσι, θα υπάρξει και συνέχεια. Δεν τελειώνουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ»

ΔΕΘ 2025: Πώς γεμίζει -μέχρι στιγμής- το καλάθι

Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών είναι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα, καθώς αυτό μπορεί να αποτελέσει και μια μορφή ελάφρυνσης της συνεχιζόμενης ακρίβειας που ροκανίζει τις ονομαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Αυτό θα γίνει μέσω των αλλαγών στην άμεση φορολογία με έμφαση στα μεσαία εισοδήματα από 20.000 έως 50.000 ευρώ. Οι ελαφρύνσεις θα γίνουν άμεσα αισθητές καθώς μέσω της μείωσης της παρακράτησης φόρου από τους μισθούς θα αυξηθούν τα χρήματα που μπαίνουν κάθε μήνα στους λογαριασμούς μισθοδοσίας.

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει την εισαγωγή ενός νέου φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα από 10.001 έως 20.000 ευρώ. Σήμερα, η μετάβαση από τον συντελεστή 9% ο οποίος εφαρμόζεται στο πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος έως 10.000 ευρώ στον συντελεστή 22% προκαλεί απότομη αύξηση του φόρου για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Ακόμη υπάρχουν σκέψεις για αύξηση του εισοδηματικού ορίου άνω του οποίου επιβάλλεται ο ανώτατος συντελεστής 44%, που σήμερα ισχύει από τα 40.000 ευρώ και πάνω, καθώς και αλλαγές στα μεσαία κλιμάκια.

Εκτός από τις οριζόντιες αλλαγές αναμένονται και ειδικά μέτρα για τις οικογένειες με παιδιά. Για το συγκεκριμένο θέμα προκρίνονται μέτρα όπως η κλιμακωτή αναπροσαρμογή του αφορολόγητου ορίου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, αλλά και η διεύρυνση του αφορολόγητου ποσού των οικειοθελών παροχών σε χρήμα είτε σε είδος από τους εργοδότες προς τους εργαζόμενους που αποκτούν παιδιά.

Μένοντας στο πεδίο της φορολόγησης, αναμένονται και αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια με την προσθήκη ενός ενδιάμεσου συντελεστή μεταξύ του 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και του επόμενου που βρίσκεται στο 35% για εισοδήματα έως 35.000 ευρώ. Μια τέτοια κίνηση, εκτιμούν παράγοντες του οικονομικού επιτελείου, θα ενισχύσει και άλλο οικογένειες της μεσαίας τάξης που μπορεί να έχουν ένα ακόμη ακίνητο πέρα από την πρώτη κατοικία αλλά θα βοηθήσει και στην αύξηση της προσφοράς στέγης.

Ανακοινώσεις θα υπάρξουν και για το στεγαστικό με βασικό στόχο να υπάρξει αυτό που ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει αποκαλέσει «σοκ προσφοράς» για την αγορά ακινήτων. Δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν νέες πρωτοβουλίες με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης με βάση και τις νέες προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη αναμένονται ανακοινώσεις και για την κοινωνική αντιπαροχή αλλά και για την αξιοποίηση των ακινήτων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ όπως και για τα κληροδοτήματα του Δημοσίου.

Στην ατζέντα έχουν μπει και παρεμβάσεις για τους για τους συνταξιούχους, με «ψαλίδι» ή και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Σήμερα περίπου 600.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν ένα μέρος της σύνταξης ως προσωπική διαφορά για την απώλεια που τους προκάλεσε ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους με το νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου). Η κατάργηση, δια της ενσωμάτωσής της στην ανταποδοτική σύνταξη, θα φέρει για πρώτη φορά αυξήσεις έως και 50 ευρώ το μήνα σε παλαιούς συνταξιούχους που εδώ και τρία χρόνια βρίσκονταν εκτός περιμέτρου δικαιούχων.