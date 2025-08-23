Τι θα κάνει η Fed με τα επιτόκια – Οι πρώτες αναγνώσεις για Πάουελ από Τζάκσον Χολ

3 ομάδες εντός Fed. Το πολυαναμενόμενο σήμα για επικείμενη μείωση ήρθε εν μέσω αδιάκοπης πίεσης από τον Λευκό Οίκο για χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Σε μια διχασμένη Fed, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που πιέζουν για χαμηλότερα επιτόκια φαίνεται να πλησιάζουν στο να πετύχουν τον στόχο τους, αφού ο Τζερόμ Πάουελ άνοιξε την πόρτα για μια μείωση τον Σεπτέμβριο. Η Fed διατήρησε σταθερά τα επιτόκια στο 4,25 – 4,5%, η απόφαση, ωστόσο, δεν ήταν ομόφωνη αφού 2 από τα 11 μέλη της FOMC (Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπάουμαν), θέλησαν περικοπή στο κόστος δανεισμού, αντιδρώντας για πρώτη φορά από το 1993.

Η συζήτηση για το τι θα συμβεί θα ξεκινήσει ακόμη και πριν από τη συνεδρίαση της FOMC στις 16-17 Σεπτεμβρίου στην Ουάσιγκτον. Και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες περικοπές σύντομα. Κάποιοι αξιωματούχοι θα θέλουν πολλαπλές περικοπές, μια δεύτερη ομάδα θα δεσμευτεί μόνο για μία κίνηση και άλλοι θα αντιταχθούν σε οποιαδήποτε μείωση, προέβλεψε ο Στέφεν Στάνλεϊ, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Santander US Capital Markets.

«Το μήνυμα του Σεπτεμβρίου πιθανότατα θα είναι: “Μια μείωση και θα δούμε τι θα συμβεί“» ανέφερε, ενώ στην ομιλία του στην ετήσια συνάντηση της Fed στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινγκ επεσήμανε τους αυξανόμενους κινδύνους για την αγορά εργασίας. «Η μεταβαλλόμενη ισορροπία των κινδύνων μπορεί να δικαιολογεί την προσαρμογή της πολιτικής μας στάσης» επεσήμανε.

Αυτό το πολυαναμενόμενο σήμα για μια επικείμενη μείωση ήρθε εν μέσω αδιάκοπης πίεσης από τον Λευκό Οίκο για χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «αφιχθείσες με μεγάλη καθυστέρηση» τις δηλώσεις Πάουελ, αλλά οι χρηματοπιστωτικές αγορές ανέκαμψαν, προκαλώντας άνοδο των μετοχών και πτώση των αποδόσεων των ομολόγων.

Αλλά μία μείωση δεν έχει κλειδώσει καθώς ο επικεφαλής της Fed φρόντισε να προειδοποιήσει για τους συνεχιζόμενους κινδύνους πληθωρισμού, υπογραμμίζοντας ότι οι επιπτώσεις των δασμών στις τιμές είναι «τώρα σαφώς ορατές» και είναι πιθανό «η ανοδική πίεση από τους δασμούς να μπορούσε να πυροδοτήσει μια πιο διαρκή δυναμική με άνοδο στα κόστη».

«Καθώς σκέφτεστε το γεγονός ότι υπάρχουν αμφίπλευροι κίνδυνοι και πολύ διαφορετικές απόψεις στην επιτροπή, νομίζω ότι ο ευκολότερος δρόμος μπροστά είναι μια αργή πορεία μείωσης των επιτοκίων», εκτίμησε ο Μάθιου Λουτσέτι, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ για την Deutsche Bank. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία τον επόμενο μήνα, «με περαιτέρω δράση που θα εξαρτάται περισσότερο από τα δεδομένα», συμπλήρωσε.

Αφού μείωσαν τα επιτόκια κατά μια πλήρη ποσοστιαία μονάδα το περασμένο φθινόπωρο, οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής τα κράτησαν αμετάβλητα φέτος από ανησυχία ότι οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του ως ένοικος στο Οβάλ Γραφείο θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τις πιέσεις στις τιμές. Άλλωστε, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Καθώς όμως οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας γίνονται πιο εμφανείς και με το χρονοδιάγραμμα για τις κινήσεις των τιμών που σχετίζονται με τους δασμούς να παρατείνεται, οι αξιωματούχοι πλησιάζουν σε μια μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως συμβιβασμός. Ο Πάουελ δεν δεσμεύτηκε σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο όμως η αγορά εργασίας βρίσκεται σε μια «περίεργη ισορροπία» που προκύπτει τη σημαντική επιβράδυνση τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση.

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί πώς οι δασμοί θα επηρεάσουν τελικά τον πληθωρισμό. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσουν τα επιτόκια πριν έχουν πλήρη σαφήνεια σε αυτό το ζήτημα. Ο Πάουελ οδεύει στους τελευταίους μήνες του στο τιμόνι της Fed – η θητεία του ως προέδρου λήγει τον Μάιο – αντιμετωπίζοντας μια λεπτή πρόκληση.

Πρέπει να δημιουργήσει συναίνεση μεταξύ των διαμορφωτών νομισματικής πολιτικής που διαθέτουν αντίθετες απόψεις σχετικά με την κατάλληλη πορεία για την οικονομία. Η πλειοψηφία των αξιωματούχων σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις του Ιουνίου κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2 μειώσεις επιτοκίων εντός του 2025, αλλά υπάρχουν φωνές που καλούν σε μηδενικά «ψαλιδίσματα».

«Οι επενδυτές δεν πρέπει να υποτιμούν την τρέχουσα ένταση στο πλαίσιο της διπλής εντολής της σταθερότητας των τιμών και της μέγιστης βιώσιμης απασχόλησης», σημείωσε ο Τζο Μπρουσουέλας, επικεφαλής οικονομολόγος της RSM US, που συμπλήρωσε πως μια μέτρια επιτάχυνση των προσλήψεων, ειδικά αν συνδυαστεί με μια συνεχή ανοδική κίνηση του πληθωρισμού, θα υποδείκνυε ένα δυσμενές σενάριο.