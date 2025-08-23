Τι σημαίνει η εκτίμηση του CBO για τους δασμούς του Τραμπ στο έλλειμμα των ΗΠΑ – Στο +2% ο DJIA

Τα νέα για τον αντίκτυπο των τιμολογίων του Ντόναλντ Τραμπ στο εθνικό έλλειμμα των ΗΠΑ έρχονται στο προσκήνιο, καθώς το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) δημοσίευσε μια νέα ανάλυση. Σύμφωνα με αυτήν, τα αυξημένα τιμολόγια στις εισαγωγές θα μπορούσαν να μειώσουν το εθνικό έλλειμμα κατά 4 τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία, αν η πολιτική διατηρηθεί.

Τα βασικά ευρήματα της ανάλυσης

Η έκθεση του CBO, ενός μη κομματικού αναλυτικού οργανισμού του Κογκρέσου, υπολογίζει ότι τα τιμολόγια, εφόσον παραμείνουν σε ισχύ, θα μπορούσαν να συρρικνώσουν τα πρωτογενή ελλείμματα κατά 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια και να μειώσουν τις ομοσπονδιακές πληρωμές τόκων κατά 0,7 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά την ίδια περίοδο.

Αυτό το επιπλέον έσοδο θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις αυξήσεις στο έλλειμμα που προκλήθηκαν από το νομοσχέδιο για τις φορολογικές περικοπές των Ρεπουμπλικανών, το οποίο, σύμφωνα με το CBO, θα διεύρυνε το έλλειμμα κατά 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία.

Αντιθέσεις και οικονομικές επιπτώσεις

Ωστόσο, η έκθεση δεν παραλείπει να επισημάνει και τις αρνητικές πτυχές. Το CBO αναγνωρίζει ότι η επιβολή των τιμολογίων θα μπορούσε να συρρικνώσει την οικονομία των ΗΠΑ, εν μέρει λόγω των αντιποίνων από άλλες χώρες.

Συγκεκριμένα, η ανάλυση δείχνει ότι:

Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) θα μπορούσε να μειωθεί κατά 0,06 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως κατά μέσο όρο από το 2025 έως το 2035.

Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως το 2025 και το 2026, μειώνοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η σύγκριση με προηγούμενες εκτιμήσεις

Η νέα εκτίμηση του CBO για τη μείωση του ελλείμματος στα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη του Ιουνίου, η οποία προέβλεπε μείωση ύψους 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στα πρωτογενή ελλείμματα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι μέσοι δασμοί στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στο 16,7% τον Αύγουστο, από 15,1% τον Ιούνιο, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικά αυξημένα έσοδα για το αμερικανικό κράτος.

Η έκθεση αυτή έρχεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τα τιμολόγια, καθώς παρόλο που φαίνονται να έχουν θετική επίδραση στο έλλειμμα, έχουν και άλλες επιπτώσεις στην οικονομία.