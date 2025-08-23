h-Διεθνής-Αμνηστία-χαρακτηρίζει-ανησυχητικές-τις-δηλώσεις-Πλεύρη-για-έλεγχο-των-ΜΚΟ

Την έντονη αντίδραση της Διεθνούς Αμνηστίας προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, που προανήγγειλε «διαχειριστικό έλεγχο» των ΜΚΟ που αμφισβητούν τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης.

Με μπαράζ αναρτήσεων στο Χ, η Διεθνής Αμνηστία έκανε λόγο για «ανησυχητικές δηλώσεις» και για μέτρα που «φαίνονται να έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα», σημειώνοντας ότι η υλοποίηση των εξαγγελιών «θα συνιστούσε επίθεση στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και θα λειτουργούσε αρνητικά για την κοινωνία των πολιτών».

Σύμφωνα με την οργάνωση, αφορμή για τις δηλώσεις του υπουργού ήταν οι πρόσφατες νομικές ενέργειες δύο ΜΚΟ που αμφισβήτησαν την αναστολή αιτήσεων ασύλου, ενώ υπήρξαν δημοσιεύματα που μίλησαν για αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας. «Οι ΜΚΟ θα μπορούσαν να διαγραφούν από το μητρώο ΜΚΟ για την προώθηση εναλλακτικής μεταναστευτικής πολιτικής ή/και για την άσκηση νομικών προσφυγών», αναφέρεται.

Ελλάδα: Ανησυχητικές δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου @thanosplevris, σύμφωνα με τις οποίες οι ΜΚΟ που αμφισβητούν τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης ενώπιον δικαστηρίων θα υποβάλλονται σε έλεγχο. pic.twitter.com/aZccLUduj4 — Διεθνής Αμνηστία (@AmnestyGreece) August 22, 2025

Η Διεθνής Αμνηστία επιμένει ότι «oι ΜΚΟ στην Ελλάδα διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη λογοδοσία των αρχών». Σε αυτό το πλαίσιο επισήμανε ότι «αντί να υπονομεύει το έργο των ΜΚΟ, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να συνεργαστεί με την κοινωνία των πολιτών για να βελτιώσει τις συνθήκες και τη μεταχείριση των ατόμων που αναζητούν προστασία στην Ελλάδα».

Η οργάνωση κάλεσε την Κομισιόν «να ζητήσει επειγόντως διευκρινίσεις από τις ελληνικές αρχές» και «να κινήσει διαδικασίες παράβασης για την ευρύτερη καταστολή των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών από την Ελλάδα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ζητήσει επειγόντως διευκρινίσεις από τις ελληνικές αρχές σχετικά με τα αναφερόμενα μέτρα και να κινήσει διαδικασίες παράβασης για την ευρύτερη καταστολή των δικαιωμάτων των προσφύγων/ισσών & μεταναστών/τριών από την Ελλάδα. — Διεθνής Αμνηστία (@AmnestyGreece) August 22, 2025

Την ανάρτηση της Διεθνούς Αμνηστίας σχολίασε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης: «Νομίζω είναι πασιφανές ότι ο Θάνος Πλεύρης κινείται στον σωστό δρόμο. Εύγε συνέχισε έτσι φίλε μου. Η Ελλάδα θα προστατεύσει τα σύνορα της και η τυραννία των ανόητων στη Δύση υπέρ της λαθρομετανάστευσης θα τελειώσει».

Νομίζω είναι πασιφανές ότι ο @thanosplevris κινείται στον σωστό δρόμο. Εύγε συνέχισε έτσι φίλε μου. Η Ελλάδα θα προστατεύσει τα σύνορα της και η τυραννία των ανόητων στη Δύση υπέρ της λαθρομετανάστευσης θα τελειώσει. pic.twitter.com/GLlpFZSS1l — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 23, 2025

«Θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος»

Οι αναρτήσεις της Διεθνούς Αμνηστίας έρχονται μετά τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη, που είχε πει ότι έχει ζητήσει ήδη το μητρώο των ΜΚΟ. «Μού κάνει εντύπωση που υπάρχουν στο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΜΚΟ που στρέφονται εναντίον του και φυσικά θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος», είχε πει ο κ. Πλεύρης.

«Θα πάμε με επιχειρηματολογία και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις αλλά η μεταναστευτική πολιτική δεν γίνεται από δικαστήρια ούτε από ΜΚΟ. Δεν συνδιαμορφώνουμε την πολιτική ούτε με υπαλλήλους του υπουργείου, που οφείλουν να υλοποιούν την πολιτική και αν δεν τους κάνει ας μην παραμείνουν. Προφανώς θα τους ακούσω σε θέματα συνδικαλιστικά, αλλά είναι αδιάφορη η θέση των ΜΚΟ στις κυβερνητικές αποφάσεις», πρόσθεσε.