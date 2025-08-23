hsbc:-Τερματίζει-τις-υπηρεσίες-σε-1.000-κροίσους-από-Μέση-Ανατολή

Οι πελάτες με περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 εκατ. ελβετικών φράγκων θεωρούνται από την τράπεζα ως υψηλού κινδύνου.

Τέλος στις σχέσεις της με πλούσιους πελάτες από τη Μέση Ανατολή, πολλοί εκ των οποίων διαθέτουν assets που υπερβαίνουν τα 100 εκατ. δολάρια, βάζει η ελβετική μονάδα ιδιωτικής τραπεζικής της HSBC.

Σύμφωνα με το -, περισσότεροι από 1.000 πελάτες από τη Σαουδική Αραβία, τον Λίβανο, το Κατάρ και την Αίγυπτο είναι μεταξύ εκείνων που δεν μπορούν πλέον να συνεργάζονται με την ελβετική επιχείρηση διαχείρισης περιουσίας της HSBC.

Ορισμένοι πελάτες έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν ειδοποιήσεις και τους επόμενους μήνες θα λάβουν τελικές επιστολές που θα τους ενημερώνουν ότι θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετακίνησης.

«Η HSBC ανακοίνωσε σχέδια τον Οκτώβριο του περασμένου έτους για αναμόρφωση του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, εξελίσσουμε τη στρατηγική εστίαση της Ελβετικής Ιδιωτικής Τράπεζας μας», τόνισε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Ο ανασχηματισμός συμπίπτει με μια περίοδο διαρκούς ελέγχου από την ελβετική τραπεζική εποπτική αρχή Finma, η οποία διαπίστωσε ότι η μονάδα της τράπεζας δεν διενήργησε επαρκείς ελέγχους σε λογαριασμούς υψηλού κινδύνου που ανήκουν σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.

Οι πελάτες με περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 εκατ. ελβετικών φράγκων θεωρούνται από την τράπεζα ως υψηλού κινδύνου.