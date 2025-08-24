«Γκάζι»-για-ψηφιακό-ευρώ-πατάει-η-ΕΚΤ

Επιταχύνονται τα σχέδια για το ψηφιακό ευρώ, σύμφωνα με πηγές που εμπλέκονται στις σχετικές συζητήσεις και τις οποίες επικαλούνται οι Financial Times, εξέλιξη που επιβεβαιώνει το προηγούμενο ρεπορτάζ της «Ν».

Σύμφωνα με άτομα που συμμετέχουν στις συζητήσεις, γράφουν οι FT, οι αξιωματούχοι της Ε.Ε. επιταχύνουν τα σχέδια για ένα ψηφιακό ευρώ, μετά την ψήφιση ενός νέου νόμου στις ΗΠΑ για τα stablecoins, ο οποίος κατέστησε εντονότερες τις ανησυχίες σχετικά με την ανταγωνιστικότητα ενός ευρωπαϊκού ψηφιακού νομίσματος.

Πράγματι, τον προηγούμενο μήνα, το Κογκρέσο των ΗΠΑ ψήφισε έναν ιστορικό νόμο που ρυθμίζει την αγορά των stablecoins αξίας 288 δισ. δολαρίων, η οποία κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από το δολάριο, ύστερα από εκτεταμένες πιέσεις από τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.

Τα stablecoins είναι ένα είδος ψηφιακού νομίσματος που συνδέεται σε αναλογία 1:1 με ένα εθνικό νόμισμα και υποστηρίζεται από αποθεματικά όπως κρατικά ομόλογα.

Πώς άλλαξε το κλίμα

Σε ερώτηση που είχε δεχθεί η Κριστίν Λαγκάρντ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου λίγες μέρες μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου από τις ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα, για το αν συμμερίζεται τις ανησυχίες ότι τα stablecoins πρόκειται να επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική και αν ανησυχεί για τα καινοτόμα νομισματικά εργαλεία λόγω του λεγόμενου Genius Act, η ίδια είχε φανεί ιδιαίτερα αποφασισμένη για το ψηφιακό ευρώ ως απάντηση, όπως είχε γράψει τότε η «Ν», δηλώνοντας τα εξής: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είμαστε ισχυροί όσον αφορά την έκδοση του νομίσματος και την προστασία του. (…) Είμαστε αποφασισμένοι να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη του ψηφιακού ευρώ και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε έτοιμοι εγκαίρως και να διαθέσουμε αυτή την ψηφιακή μορφή κυρίαρχου νομίσματος όσο το δυνατό πιο σύντομα, το οποίο δεν σημαίνει ότι θα είναι αύριο, να είστε σίγουροι».

Τώρα, η πηγή που επικαλούνται οι FT και συμμετείχε στις σχετικές συζητήσεις δήλωσε ότι από τη στιγμή που ψηφίστηκε το Genius Act, οι αξιωματούχοι της Ε.Ε. «επανεξετάζουν τα σχέδια για το ψηφιακό ευρώ». Η γρήγορη ψήφιση του αμερικανικού νόμου «αναστάτωσε πολλούς ανθρώπους», είπε η πηγή που επικαλούνται οι FT, προσθέτοντας: «Λένε: Ας επιταχύνουμε, ας πιέσουμε».

Ο αμερικανικός αυτός νόμος «αρχίζει να δημιουργεί συζητήσεις που δεν υπήρχαν πριν από την ψήφισή του», δήλωσε επίσης ένας από τους συμμετέχοντες στις συζητήσεις σύμφωνα με τους FT. Όπως είναι εμφανές, οι αξιωματούχοι της Ε.Ε. ανησυχούν πλέον ότι η νέα αμερικανική νομοθεσία θα ωθήσει την ήδη αυξανόμενη χρήση των token σε δολάρια και πιστεύουν ότι ένα ψηφιακό ευρώ είναι απαραίτητο για την προστασία της κυριαρχίας του ενιαίου νομίσματος σε ολόκληρη την ήπειρο, γράφουν οι FT.

Το ίδιο είχε τονίσει και ο Piero Cipollone, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, τον Απρίλιο. Ειδικότερα, είπε ότι η προώθηση από την αμερικανική κυβέρνηση των stablecoins που υποστηρίζονται από το δολάριο «προκαλεί ανησυχίες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης», ενώ πρόσθεσε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μεταφορά των καταθέσεων σε ευρώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του δολαρίου στις διασυνοριακές πληρωμές».

Και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, στα μέσα Ιουλίου, επανέλαβε τη θέση του, όπως είχε γράψει η «Ν», λέγοντας ότι η καθιέρωση του ψηφιακού ευρώ είναι ζήτημα ανθεκτικότητας και νομισματικής κυριαρχίας της για την Ευρωζώνη απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Στο επίκεντρο η μορφή και ο τρόπος πρόσβασης

Ένα φλέγον θέμα αποτελεί και η μορφή που θα πάρει εν τέλει το ψηφιακό ευρώ, αλλά και η πρόσβαση σε αυτό. Πηγές των FT που είναι κοντά στο θέμα αναφέρουν ότι οι αξιωματούχοι εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσουν ένα ψηφιακό ευρώ σε ένα δημόσιο blockchain όπως το ethereum ή το solana, αντί να είναι ιδιωτικό, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί, λόγω ανησυχιών σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ της «Ν», έχει επισημανθεί από αξιωματούχους της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένου του Cipollone και του Ulrich Bindseil από την αρμόδια για το ψηφιακό ευρώ υπηρεσία της ΕΚΤ, ότι το ψηφιακό ευρώ θα εξασφαλίσει την πρόσβαση σε μια καθολικά ασφαλή, αξιόπιστη και αποδεκτή ψηφιακή λύση πληρωμών που θα συμπληρώνει τα μετρητά και δεν θα τα αντικαταστήσει, ενώ πρόκειται να είναι διαθέσιμο και χωρίς σύνδεση στο Internet γεγονός που θα βοηθήσει στην αναδίπλωση ενδεχόμενων κρίσεων.

Η ΕΚΤ δήλωσε στους Financial Times ότι εξετάζει «διαφορετικές τεχνολογίες -τόσο κεντρικά ελεγχόμενες όσο και αποκεντρωμένες- για την ανάπτυξη του ψηφιακού ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού», αλλά δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση σχετικά με το θέμα.