Γραμμάρια που ζυγίζουν περισσότερο από έθνη

Ο πλανήτης μας κρύβει θησαυρούς που δεν φανταζόμαστε, υλικά τόσο σπάνια και πολύτιμα που η αξία τους φτάνει σε αστρονομικά επίπεδα.

Στην κορυφή της λίστας με τα πιο ακριβά υλικά της Γης βρίσκεται η αντιύλη (Antimatter), με τιμή που αγγίζει τα 62,5 τρισεκατομμύρια δολάρια το γραμμάριο. Χρησιμοποιείται θεωρητικά στην ιατρική και στην ενέργεια, αλλά η παραγωγή της είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθιστώντας την ουσιαστικά το πιο ακριβό υλικό στον κόσμο.

Για να παραχθεί έστω και ένα νανογραμμάριο αντιύλης, χρειάζονται εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και χρόνια δουλειάς. Προς το παρόν μόνο μεγάλοι επιταχυντές σωματιδίων όπως ο CERN παράγουν ποζιτρόνια ή αντιπρωτόνια. Ακολουθεί το Actinium-225 στα 29 δισ. δολάρια/γραμμάριο, ένα ραδιενεργό ισότοπο με τεράστιες προοπτικές στη στοχευμένη θεραπεία του καρκίνου. Το Californium, με αξία 27,8 εκατομμύρια δολάρια/γραμμάριο, χρησιμοποιείται σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και εξειδικευμένες εφαρμογές.

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης εξωτικά υλικά όπως τα Endohedral Fullerenes (137 εκατ. δολάρια/γραμμάριο), που αξιοποιούνται στην κβαντική τεχνολογία και στους υπερυπολογιστές. Το Technetium-99, στα 1,9 δισ. δολάρια/γραμμάριο, έχει κρίσιμη χρήση στη διαγνωστική ιατρική.

Κόκκινο διαμάντι

Στον κόσμο των πολύτιμων λίθων, τα κόκκινα διαμάντια ξεχωρίζουν στα 5 εκατ. δολάρια/γραμμάριο, καθώς θεωρούνται οι σπανιότεροι πολύτιμοι λίθοι στον κόσμο. Δίπλα τους, το Painite (300.000 δολ./γρ.), το Grandidierite (129.000 δολ./γρ.) και το Serendibite (90.000 δολ./γρ.) συναγωνίζονται σε σπανιότητα και λάμψη.

Grandidierite

Αξιοσημείωτα είναι και τα Red Beryl (50.000 δολ./γρ.), Benitoite (42.000 δολ./γρ.) και τα Taaffeite gems (12.500 δολ./γρ.), λίθοι που απαντώνται ελάχιστες φορές στη φύση.

Painite

Τέλος, δεν θα μπορούσε να λείπει ο “φθηνός” χρυσός, με τιμή που σήμερα κινείται γύρω στα 3.327 δολάρια/ουγγιά, δηλαδή περίπου 107 δολάρια το γραμμάριο ή σχεδόν 107.000 δολάρια το κιλό. Ο αιώνιος «βασιλιάς» των μετάλλων, που παραμένει διαχρονικό σύμβολο πλούτου, ασφάλειας και ισχύος στις αγορές.

Εδώ, μιας που έχουμε συμβόλαιο, από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης έχει φρακάρει για μεγάλο χρονικό διάστημα λίγο πάνω από τη στήριξη των 3.250 δολαρίων περιμένοντας πιθανότατα την αφορμή για να διασπάσει ανοδικά τα 3.500 δολάρια.

August 24, 2025