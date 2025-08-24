Ελαφρά-πτώση-στην-εγκληματικότητα,-μεγάλη-αύξηση-στις-συλλήψεις-μεταναστών-με-την-Εθνοφρουρά-στην-Ουάσινγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παρουσιάσει την Ουάσινγκτον περίπου σαν την πρωτεύουσα του εγκλήματος, παραδομένη στη βία των συμμοριών, και για αυτό κατέβασε στους δρόμους της πόλης την Εθνοφρουρά για να επιβάλει την τάξη.

Οι Αρχές της πόλης είχαν διαμαρτυρηθεί λέγοντας ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα – ή έστω ότι πάνε καλύτερα τα τελευταία χρόνια – αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά.

Τώρα, με την ένοπλη πλέον Εθνοφρουρά να είναι στους δρόμους της πόλης, το CNN παραθέτει τα στατιστικά πριν και μετά την έλευση των ενόπλων τμημάτων. Φαίνεται ότι η αλλαγή δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο θα περίμενε ίσως ο Λευκός Οίκος, ενώ κάποια επιμέρους στατιστικά είναι συγκριτικά χειρότερα.

Η σύγκριση γίνεται για το επταήμερο 12-18 Αυγούστου, το πρώτο με την Εθνοφρουρά στους δρόμους, και το αμέσως προηγούμενο, από τις 5 στις 11 Αυγούστου.

Τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας μειώθηκαν κατά 19% ενώ τα βίαια εγκλήματα κατά 17%. Αλλά αυτό δεν είναι η πλήρης εικόνα, γιατί σε επιμέρους κατηγορίες είχαμε αυξομειώσεις.

Οι ληστείες και οι διαρρήξεις σε αυτοκίνητα μειώθηκαν κατά πάνω από 40%, οι κλοπές άλλων τύπων ήταν αμετάβλητες αλλά οι διαρρήξεις αυξήθηκαν κατά 14% και οι επιθέσεις με όπλα αυξήθηκαν κατά 14%.

Έγιναν, επίσης, δύο φόνοι, αριθμός παρόμοιος με άλλες εβδομάδες.

Από την άλλη πλευρά, έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες οι συλλήψεις μεταναστών χωρίς χαρτιά από την υπηρεσία ICE. Τα στοιχεία δείχνουν ότι από τις 7 Αυγούστου έχουν κρατηθεί 300 άτομα στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, αριθμός πάνω από 10 φορές μεγαλύτερος του συνήθους.

Σε ερώτημα για τα ευρήματα του CNN, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άμπιγκειλ Τζάκσον, δήλωσε ότι τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούσαν να υποβαθμίσουν τα «εξαιρετικά αποτελέσματα» των προσπαθειών του Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

«Η μείωση της εγκληματικότητας δεν είναι μέτρια, αλλά αλλάζει τη ζωή αμέτρητων κατοίκων και επισκεπτών της Ουάσινγκτον που δεν έχουν δολοφονηθεί, ληστευτεί, πέσει θύματα κλοπής αυτοκινήτου ή γενικά βίαιων εγκλημάτων την τελευταία εβδομάδα», δήλωσε η Τζάκσον.

Πρόσθεσε ότι «η προτεραιότητα αυτής της επιχείρησης παραμένει η απομάκρυνση των βίαιων εγκληματιών από τους δρόμους ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό τους καθεστώς».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μεταξύ των μεταναστών που συνελήφθησαν περιλαμβάνονται άτομα που έχουν συλληφθεί για διάπραξη εγκλημάτων ή έχουν εκκρεμή εντάλματα σύλληψης, μεταξύ των οποίων και για ορισμένα σοβαρά αδικήματα. Το CNN δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις λεπτομέρειες αυτών των συλλήψεων ή το ποσοστό των συλληφθέντων που έχουν κατηγορηθεί για αδικήματα που δεν σχετίζονται με τη μετανάστευση.

Η εικόνα ενδέχεται να αλλάξει το προσεχές διάστημα γιατί τα στατιστικά δεν είναι πλήρη γιατί η συλλογή των δεδομένων δεν είναι καθημερινή για όλα τα είδη των εγκλημάτων.