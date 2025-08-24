Η-απίστευτη-ευφορία,-η-options-mania-και-τα-money-market-funds

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε μια φάση πρωτοφανών ανισορροπιών, όπου η υπερβολή και η συγκέντρωση ισχύος βαδίζουν χέρι-χέρι.

Ο όγκος συναλλαγών στα call options έχει φτάσει τα 34 εκατομμύρια συμβόλαια κατά μέσο όρο τριμήνου, τριπλάσιος σε σχέση με πριν πέντε χρόνια. Την ίδια στιγμή, τα put options μειώνονται στα 23 εκατομμύρια, καταδεικνύοντας μια διάθεση αγοράς που αγγίζει τα όρια της ευφορίας. Η κορύφωση ήρθε με τα 71 εκατομμύρια συμβόλαια σε μία μόλις συνεδρίαση, ενώ καθημερινά ανταλλάσσονται 58 εκατομμύρια.

Παράλληλα, τα money market funds γράφουν τη δική τους ιστορία. Με assets 7,2 τρισ. δολάρια και μερίσματα 500 δισ. ετησίως, πλέον αντιστοιχούν στο 2,5% της αμερικανικής κατανάλωσης – μια πρωτοφανής σχέση που θυμίζει εποχές κρίσης, αλλά σε μεγέθη πολλαπλάσια. Ο θεσμός αυτός δεν αποτελεί πια απλά «ασφαλές καταφύγιο», αλλά ενεργό παίκτη που τροφοδοτεί την οικονομία.

Την ίδια στιγμή, ο S&P 500 εμφανίζει ιστορική συγκέντρωση. Πέντε εταιρείες ελέγχουν το 28% του δείκτη, οδηγώντας σε έναν υπερ-μονοδιάστατο αμερικανικό καπιταλισμό.

Και δεν είναι μόνο αυτό καθώς οι έξι μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως είναι όλες αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί, με συνολική αξία που ξεπερνά τα 18 τρισ. δολάρια. Η Nvidia ($4,4 τρισ.) οδηγεί την κούρσα, ακολουθούμενη από Microsoft ($3,86 τρισ.), Apple ($3,44 τρισ.), Alphabet ($2,47 τρισ.), Amazon ($2,46 τρισ.) και Meta ($1,97 τρισ.). Στη δεκάδα μπαίνουν επίσης η Saudi Aramco ($1,55 τρισ.), η Broadcom ($1,44 τρισ.), η TSMC ($1,24 τρισ.) και η Tesla ($1,06 τρισ.).

Αξιοσημείωτο είναι ότι 22 από τις 25 κορυφαίες είναι αμερικανικές. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι η Saudi Aramco 2223 (ενεργειακός γίγαντας της Σαουδικής Αραβίας με στρατηγική επιρροή στο πετρέλαιο), η TSMC (ηγετική δύναμη στους ημιαγωγούς της Ταϊβάν, κλειδί για την τεχνολογική αλυσίδα) και η Tencent (κολοσσός ψηφιακών υπηρεσιών της Κίνας με ισχυρή παρουσία στο gaming και στο fintech).

Στο δε διάγραμμα ποσοστιαίας αντιπαράθεσης στην απόδοση των μετοχών τους των τελευταίων 2 μηνών διακρίνουμε στον “πυθμένα” τη Saudi Aramco με ένα -11,5% και στην κορυφή με ένα +21,3% την Nvidia.

Διαγραμματικά ο S&P 500 μετά και τον Τζερόμ Πάουελ, που έδωσε την Παρασκευή ένα “χλιαρό” σήμα ενδεχόμενων μειώσεων επιτοκίων, διέλυσε ανοδικά το βραχυχρόνιο καθοδικό κανάλι που τον ταλάνιζε για κάμποσες συνεδριάσεις και φαίνεται για την εβδομάδα που έρχεται ότι έχει τη διάθεση να γράψει για άλλη μια φορά νέα ιστορικά υψηλά.

Το επίπεδο που θα δώσει και το σήμα για περαιτέρω κίνηση προς τις 6.800 μονάδες πλέον είναι η διαπερατότητα ή μη της ζώνης των 6.490 με 6.450 μονάδων. Για να πούμε ότι κάτι αλλάζει προς την πλευρά των Bears θα πρέπει ο δείκτης να κυλήσει κάτω από τις 6.150 μονάδες κάτι που μάλλον είναι εκτός πεδίου.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα διαγραμματικά δεδομένα και στοιχεία.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

