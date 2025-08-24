Η χολέρα πλήττει το Σουδάν – Τουλάχιστον 158 θάνατοι στο Νότιο Νταρφούρ από τον Μάιο

Τουλάχιστον 158 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας επιδημίας χολέρας από τα τέλη Μαΐου στην πολιτεία του Νότιου Νταρφούρ, στο νοτιοδυτικό Σουδάν, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι τοπικές υγειονομικές αρχές, καθώς η χώρα είναι ήδη αντιμέτωπη με πολυαίμακτο εμφύλιο πόλεμο για πάνω από δυο χρόνια και πλέον λιμό.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) προειδοποιούσε στα μέσα του μήνα πως το Σουδάν είναι αντιμέτωπο με «τη χειρότερη επιδημία χολέρας που έχει βιώσει εδώ και χρόνια».

Το υπουργείο Υγείας της πολιτείας του Νότιου Νταρφούρ ανέφερε σε ανακοίνωσή του χθες Σάββατο πως διαπιστώνεται «αύξηση των κρουσμάτων χολέρας, με 2.880 κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων 158 θανάτων, από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος της νόσου» στα τέλη του Μαΐου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 42 νέα κρούσματα χολέρας και δυο θάνατοι καταγράφτηκαν μόνο προχθές Παρασκευή.

Η χολέρα είναι λοίμωξη του γαστρεντερικού συστήματος, μεταδιδόμενη ειδικά μέσω τροφίμων, νερού και περιττωμάτων μολυσμένων με το βακτήριο Vibrio cholerae. Προκαλεί οξείες διάρροιες, εμετούς, μυϊκές κράμπες κι αφυδάτωση και μπορεί να επιφέρει τον θάνατο του ασθενούς σε ώρες, αν δεν χορηγηθούν αντιβιοτικά κι αν δεν υπάρξει το συντομότερο ενυδάτωση. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τα παιδιά, πάνω απ’ όλα τα μικρότερα.

Παρατηρείται παγκόσμια αύξηση των κρουσμάτων της χολέρας και γεωγραφική εξάπλωση των επιδημιών από το 2021.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που μαίνεται από τα μέσα του Απριλίου του 2023 ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), έχει γονατίσει το σύστημα υγείας, ήδη εύθραυστο προτού ξεσπάσει η σύρραξη, καθιστώντας τη θεραπεία συχνά αδύνατη.

Από το καλοκαίρι του 2024 έχουν καταγραφεί περίπου 100.000 κρούσματα χολέρας στο Σουδάν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Την ίδια περίοδο έχουν καταγραφεί πάνω από 2.400 θάνατοι, σύμφωνα με τη UNICEF.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη στο Νταρφούρ, όπου ο πληθυσμός είναι αντιμέτωπος, πέρα από τον πόλεμο, με έλλειψη πόσιμου νερού, στοιχειωδών υποδομών και μέτρων υγιεινής και ιατρικής περίθαλψης.

Πάνω από το 50% των θανάτων εξαιτίας της χολέρας στο Νταρφούρ έχουν καταγραφτεί στο Νότιο Σουδάν, τόνισε την Παρασκευή ο ΠΟΥ.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους, μετατρέποντάς τους σε εσωτερικά εκτοπισμένους ή πρόσφυγες, κι έχει βυθίσει το Σουδάν σε αυτήν που ο ΟΗΕ περιγράφει ως τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Εξαιτίας των εχθροπραξιών, η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι σχεδόν αδύνατη.