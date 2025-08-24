Μητσοτάκης:-Όσοι-μας-κατηγορούν-για-στήριξη-στην-Ουκρανία,-είναι-οι-ίδιοι-που-ζητούν-να-ξεχάσουμε-το-τραύμα-της-Κύπρου

Στη διπλωματική κινητικότητα με στόχο την ειρήνη στην Ουκρανία, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφοντας στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση μετά από μία εβδομάδα θερινής «ανάπαυλας».

«Κάνουμε αυτό που επιτάσσει η θέση μας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μεγάλες γεωπολιτικές μας επιλογές. Τη θέση αυτή την κερδίσαμε με κόπο. Η πατρίδα μας πλήρωσε πολύ ακριβά την ευρωπαϊκή απομόνωση τα χρόνια της οικονομικής κρίσης», όπως υπογράμμισε. «Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά η Ελλάδα να βρεθεί στο περιθώριο. Στηρίξαμε την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή. Στηρίξαμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο σε μια απροκάλυπτη εισβολή και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας μιας χώρας. Είμαστε με την Ευρώπη. Είμαστε με τη Δύση. Είμαστε με τη διεθνή νομιμότητα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την αλλαγή συνόρων με τη βία ως συνήθη πρακτική».

Ο πρωθυπουργός απάντησε και στους επικριτές της κυβερνητικής στάσης, λέγοντας:

«Είναι οι ίδιοι που με τη στάση τους μας ζητούν να ξεχάσουμε το τραύμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο».

«Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας»

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο προς όφελος της κοινωνίας. «Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας» δήλωσε, επισημαίνοντας ότι το πρωτογενές πλεόνασμα Ιανουαρίου-Ιουλίου ξεπέρασε τον στόχο κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 2,4% και στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 11%. «Πολύ σημαντική είναι η καλή πορεία των άμεσων ξένων επενδύσεων, που στο πρώτο εξάμηνο είναι ανεβασμένες σε σχέση με πέρσι κατά 800 εκ. ευρώ. Όλα αυτά δείχνουν μια οικονομία που βελτιώνεται σταθερά και παράγει οφέλη που επιστρέφουν στην κοινωνία» πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τόνισε:

«Η κλιματική κρίση διαμορφώνει μια σκληρή, νέα πραγματικότητα. Τα στοιχεία της Πυροσβεστικής δείχνουν ότι σε καθημερινή βάση διαχειρίζεται 40 πυρκαγιές ημερησίως, ενώ την περασμένη εβδομάδα ο αριθμός αυτός είχε ξεπεράσει τις 70 ανά ημέρα. Στη συντριπτική πλειονότητά τους τέθηκαν υπό έλεγχο μέσα σε λίγες ώρες. Η διασπορά στον ελλαδικό χώρο ήταν μεγάλη, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις, με χαρακτηριστικότερη αυτή της Αχαΐας, όπου εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα -ή το ένα μετά το άλλο- 4-5 διαφορετικά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να διασπαρθούν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, το ίδιο και οι ομάδες των εθελοντών, προκειμένου να τις αντιμετωπίσουν. Θεωρώ ανεύθυνο και επικίνδυνο για λόγους κομματικής αντιπαράθεσης να αμφισβητείται το σωτήριο -όπως έχει αποδειχθεί- σύστημα προειδοποίησης και εκκένωσης, το 112. Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό».

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πληγέντες και ευχαρίστησε πυροσβέστες, εθελοντές, αστυνομία, πολίτες και την τοπική αυτοδιοίκηση για την προσφορά τους.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.