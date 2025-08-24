Οι-«αθέατες»-πιέσεις-στην-αγορά-εργασίας-των-ΗΠΑ

Οι μικρές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ μείωσαν για τρίτο διαδοχικό μήνα τις πληρωμές προς εταιρείες εύρεσης προσωπικού. Αντιμετωπίζουν αυξανόμενα μισθολογικά κόστη και πληρώνουν όλο και περισσότερα για δασμούς, σύμφωνα με στοιχεία της Bank of America.

Τα στοιχεία του Ιουλίου για την απασχόληση στις ΗΠΑ προκάλεσαν αίσθηση, λόγω των μεγάλων καθοδικών αναθεωρήσεων από το Bureau of Labor Statistics, αλλά και πολιτικό σεισμό καθώς έδωσαν αφορμή στον Αμερικανό Πρόεδρο να απολύσει την επικεφαλής του BLS και, λίγο καιρό αργότερα, να προχωρήσει σε μια τουλάχιστον αμφιλεγόμενη επιλογή για τη διαδοχή της.

Η τελευταία έκδοση του Small Business Checkpoint της Bank of America έρχεται να αποκαλύψει αθέατες πτυχές της αμερικανικής αγοράς εργασίας, εστιάζοντας στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι πληρωμές των μικρών επιχειρήσεων προς εταιρείες εύρεσης προσωπικού μειώθηκαν 6,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, καταγράφοντας τρίτο συνεχόμενο μήνα πτώσης.

Η επιβράδυνση είναι πιο έντονη στις μεγαλύτερες μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις με έσοδα πάνω από 1 εκατ. δολάρια κατέγραψαν πτώση 3,2% στις πληρωμές προς εταιρείες εύρεσης προσωπικού σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, ενώ οι επιχειρήσεις με έσοδα μεταξύ 500.000 και 1 εκατ. δολαρίων εμφάνισαν πτώση 5,3% σε ετήσια βάση, επίσης ενδεικτική της επιβράδυνσης στις προσλήψεις. Αντιθέτως, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με έσοδα κάτω από 500.000 δολάρια αύξησαν τις αντίστοιχες πληρωμές κατά 9,9%.

Ανά κλάδο δραστηριότητας, οι κατασκευές και η μεταποίηση ηγούνται στις προσλήψεις, με τις πληρωμές προς εταιρείες εύρεσης προσωπικού να αυξάνονται 33% σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 2024, ενώ στον τομέα του λιανικού εμπορίου οι πληρωμές μειώθηκαν κατά 17% και στις υπηρεσίες κατά 8%.

Ταυτόχρονα, καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλή πίεση στα μισθολογικά κόστη στους τομείς των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και των κατασκευών, όπου η αναλογία μεταναστών εργαζομένων είναι παραδοσιακά υψηλή, ανεβάζοντας τελικά τα συνολικά κόστη για τις επιχειρήσεις.

Οι επιπτώσεις των δασμών

Στο μεταξύ, οι δασμοί συνεχίζουν να επηρεάζουν την κερδοφορία και, κατ’ επέκταση, τις προσλήψεις. Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο εκτιμά ότι η συνολική ετήσια επίπτωση των δασμών στις μικρές επιχειρήσεις φτάνει τα 202 δισεκατομμύρια δολάρια, ή περίπου 856.000 δολάρια ανά επιχείρηση ετησίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Bank of America, για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν άμεσες καταβολές δασμών προς τις τελωνειακές αρχές (αντί να προσλαμβάνουν brokers για τη διεκπεραίωση), οι πληρωμές τους αυξήθηκαν κατά 170% από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο 2025.

Οι δασμοί φαίνεται να πλήττουν κυρίως τις μεγαλύτερες μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα νέων προσλήψεων. Επιπλέον, σε αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων παρατηρείται επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της κερδοφορίας σταθερά από τα τέλη του 2024. Τον Ιούλιο διαμορφώθηκε σε μόλις 0,5% (σε ετήσια βάση), όταν τον Νοέμβριο του 2024 βρισκόταν ελαφρώς άνω του 2%.