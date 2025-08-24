Οι-ΗΠΑ-θέλουν-το-Ιράν-υποτελές,-λέει-ο-Χαμενεΐ

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καλεί σε συστράτευση της κοινωνίας, της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων απέναντι σε ΗΠΑ και Ισραήλ, καταγγέλλοντας προσπάθειες υπονόμευσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, κάλεσε τον ιρανικό λαό να συγκροτήσει ένα ενιαίο εθνικό μέτωπο ενάντια σε αυτό που χαρακτήρισε ως σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να καταστήσουν τη χώρα υποτελή. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια ομιλίας σε τέμενος στην Τεχεράνη και δημοσιεύθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Η παρέμβαση του Χαμενεΐ έρχεται δύο μήνες μετά τη λήξη των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πολέμου στον οποίο οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν προσωρινά, και ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει τις συνομιλίες με τις μεγάλες δυνάμεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Αναφερόμενος στις επιθέσεις που σημειώθηκαν τον Ιούνιο από Ισραήλ και ΗΠΑ, οι οποίες είχαν στόχο κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις και προκάλεσαν ιρανικά αντίποινα, ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι στόχος ήταν η αποσταθεροποίηση της χώρας. Όπως είπε, «μια ημέρα μετά την επίθεση εναντίον του Ιράν από το Ισραήλ, Αμερικανοί πράκτορες συναντήθηκαν στην Ευρώπη για να συζητήσουν ποια κυβέρνηση θα έπρεπε να αναλάβει την εξουσία μετά την Ισλαμική Δημοκρατία».

Ο ανώτατος ηγέτης τόνισε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να «υποτάξουν το Ιράν». Ωστόσο, όπως ανέφερε, «το ιρανικό έθνος θα σταθεί με όλη του τη δύναμη απέναντι σε όσους έχουν τέτοιες λανθασμένες προσδοκίες». Παράλληλα, εξήρε τη στάση της κοινωνίας, που, όπως είπε, παραμένει στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων, της κυβέρνησης και του συστήματος, καταφέροντας «ισχυρό πλήγμα στους εχθρούς της χώρας».

Ο Χαμενεΐ προειδοποίησε και για τους κινδύνους εσωτερικής διάσπασης, την οποία απέδωσε σε ξένες παρεμβάσεις. «Ο δρόμος που επιλέγει ο εχθρός είναι η πρόκληση διχόνοιας στο εσωτερικό» σημείωσε, κατηγορώντας «πράκτορες της Αμερικής και του σιωνιστικού καθεστώτος» ότι προσπαθούν να σπείρουν διχασμό.

Κλείνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε πως παρά τις διαφορές απόψεων που μπορεί να υπάρχουν, «όταν πρόκειται για την υπεράσπιση του συστήματος, της χώρας και την αντίσταση στον εχθρό, ο λαός είναι ενωμένος».