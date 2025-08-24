Σημεία – κλειδιά από τη σύνοδο της Fed στο Τζάκσον Χολ

Το σήμα του Πάουελ για τα επιτόκ. Τι αναφέραν στις ομιλίες τους οι ηγέτες από ΕΚΤ, ΒοΕ, ΒοJ.

Το ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της Fed στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ ολοκληρώνεται με τις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών από τα ισχυρότερα κράτη του πλανήτη να δίνουν το στίγμα για τα επόμενα βήματα άσκησης της νομισματικής πολιτικής, ενώ σκιαγράφησαν την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, χρησιμοποίησε την ομιλία του για να δώσει σήμα πως είναι πιθανό να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, μετά από 8 «παύσεις» σε όλο το 2025.

Τι θα κάνει η Fed με τα επιτόκια – Οι πρώτες αναγνώσεις για Πάουελ από Τζάκσον Χολ

Ο Πάουελ επεσήμανε την «μεταβαλλόμενη ισορροπία κινδύνων» που «μπορεί να δικαιολογεί την προσαρμογή της πολιτικής μας στάσης», αναφερόμενος στα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση. Ωστόσο, τόνισε επίσης τον διαρκή κίνδυνο για υψηλότερο πληθωρισμό που προκλήθηκε από τους δασμούς Τραμπ, με τα βλέμματα των επενδυτών να στρέφονται στην Ουάσιγκτον στις 16-17 Σεπτεμβρίου όπου συνεδριάζει η FOMC.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης του Σαββάτου, στην οποία συμμετείχαν τρεις σημαντικοί επικεφαλής κεντρικών τραπεζών, οι ηγέτες της Τράπεζας της Ιαπωνίας και της Τράπεζας της Αγγλίας απέφυγαν να σχολιάσουν τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής, αλλά μίλησαν για τις δύσκολες προκλήσεις της επέκτασης του εργατικού δυναμικού των χωρών τους. Πιο θετικός ο τόνος από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Στην Ιαπωνία, όπου η γήρανση του πληθυσμού και το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων πιέζουν την αγορά εργασίας και ωθούν προς τα πάνω τον πληθωρισμό, ο Διοικητής της BoJ, Καζούο Ουέντα, επεσήμανε ότι η ένταξη περισσότερων γυναικών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης και η απασχόληση περισσότερων ξένων εργαζομένων θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Από την πλευρά του, ο Διοικητής της ΒοΕ, Άντριου Μπέιλι, υπογράμμισε ότι ο συνδυασμός χαμηλής παραγωγικότητας και χαμηλού ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό έχουν αφήσει τη Βρετανία με την «οξεία πρόκληση στην αύξηση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης», προσθέτοντας πως: «αυτή είναι μια αρκετά θλιβερή ιστορία για τη χώρα μου».

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είχε ένα πιο αισιόδοξο μήνυμα, λέγοντας ότι η αγορά εργασίας της Ευρώπης έχει αποδειχθεί εκπληκτικά ανθεκτική απέναντι στο πληθωριστικό σοκ που συμβαίνει μια φορά σε κάθε γενιά και στις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων. «Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί απότομα και με αξιοσημείωτα χαμηλό κόστος όσον αφορά την απασχόληση», σημείωσε.