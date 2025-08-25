Ανάπτυξη δανείων και μερίσματα στηρίζουν τις τραπεζικές μετοχές

Οι τέσσερις τράπεζες –Eurobank, Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank– βρίσκονται στο επίκεντρο της επενδυτικής προσοχής, καθώς οι μεγάλοι ξένοι επενδυτικοί οίκοι (Citi, Deutsche Bank, UBS και JP Morgan) προχώρησαν σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεών τους, ανεβάζοντας τις τιμές-στόχους για τον κλάδο. Με συνολική κεφαλαιοποίηση 41,26 δισ. ευρώ και βαρύτητα 39% στον Γενικό Δείκτη, οι τέσσερις αυτές τραπεζικές κυρίες διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την τάση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το ράλι του 2025 έχει ήδη τοποθετήσει τον κλάδο σε επίπεδα που ξεχωρίζουν στην Ευρώπη, με τον τραπεζικό δείκτη να υπεραποδίδει κατά +77% έναντι +48% του ευρωπαϊκού. Ωστόσο, οι νέες αναλύσεις δείχνουν ότι οι προοπτικές παραμένουν ελκυστικές, με ισχυρή κερδοφορία, ανθεκτική πιστωτική επέκταση και αυξανόμενες διανομές μερισμάτων.

Η Eurobank, με κεφαλαιοποίηση 12,61 δισ. ευρώ και τιμή μετοχής στα 3,43 ευρώ, παραμένει, σύμφωνα με Citi, Deutsche Bank, UBS και JP Morgan, μία από τις πιο δυνατές επιλογές στον τραπεζικό κλάδο. Η Deutsche Bank διατηρεί προτίμηση για τη μετοχή με στόχο τα 3,85 ευρώ, καθώς συνδυάζει ισχυρή κερδοφορία, χαμηλή αποτίμηση και ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο. Η UBS τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 3,64 ευρώ, προσφέροντας περιθώριο ανόδου 8%, ενώ η JP Morgan ανεβάζει την πρόβλεψή της στα 3,6 ευρώ από 3,2 ευρώ. Παράλληλα, η Citi προχωρά σε ακόμη πιο αισιόδοξη εκτίμηση στα 3,80 ευρώ, υπογραμμίζοντας τη θετική δυναμική.

Σε όρους αποτίμησης, η Eurobank εμφανίζει από τους καλύτερους δείκτες στην Ευρώπη: P/E 2026 στις 8 φορές, με RoTE 16,2% και CET1 15,7%, επιδόσεις που δείχνουν την ανθεκτικότητα του ισολογισμού και τη δύναμη στη δημιουργία κεφαλαίου. Διαγραμματικά, η μετοχή έχει διασπάσει ανοδικά την περιοχή αντίστασης των 3,40 ευρώ και αρχίζει και κοιτά στο βάθος τη ζώνη των 3,80 με 4 ευρώ. Αλλαγή σκηνικού και βραχυχρόνιας τάσης με την καθοδική τμήση των 3,20 ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα, με αποτίμηση 11,67 δισ. ευρώ και μετοχή στα 12,79 ευρώ, βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη φάση, καθώς οι διεθνείς οίκοι αναγνωρίζουν την εξαιρετική της πορεία, αλλά ταυτόχρονα σημειώνουν ότι η ισχυρή άνοδος της μετοχής έχει στενέψει τα περιθώρια με αποτέλεσμα να τη βλέπουν πλέον με πιο “ουδέτερο” μάτι. Η UBS δίνει τιμή-στόχο τα 13,40 ευρώ (περιθώριο ανόδου μόλις 3%), ενώ η JP Morgan ανεβάζει την εκτίμηση στα 12,8 ευρώ από 11,3. Η Deutsche Bank υποβαθμίζει τη σύσταση σε “διακράτηση”, παρά την αναβάθμιση της τιμής-στόχου στα 13,40 ευρώ, καθώς θεωρεί τις αποτιμήσεις πλέον απαιτητικές. Η Citi τοποθετείται ακόμη πιο ψηλά, στα 13,5 ευρώ, δίνοντας έμφαση στην κερδοφορία.

Στρατηγικά, η Εθνική διαθέτει ισχυρό κεφαλαιακό “μαξιλάρι” με CET1 στο 18,5%, αλλά εγείρονται ερωτήματα για την αξιοποίησή του, δεδομένης της περιορισμένης ορατότητας σε M&A (Συγχωνεύσεις και Εξαγορές). Από τεχνικής απόψεως η μετοχή, ενώ είχε πάρει ανοδικά το προπύργιο των 13 ευρώ, φτάνοντας έως τα 13,48 ευρώ, στη συνέχεια το έχασε. Όσο λοιπόν δεν βλέπουμε πατήματα πάνω από τα 13 ευρώ, τόσο θα ενισχύεται το βραχυχρόνιο σενάριο ενός pullback προς τα 12 με 11,80 ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς, με κεφαλαιοποίηση 8,98 δισ. ευρώ και τιμή μετοχής στα 7,184 ευρώ, ξεχωρίζει διεθνώς ως η “φθηνότερη τράπεζα στην Ευρώπη” σύμφωνα με την UBS, δίνοντας τιμή-στόχο τα 7,60 ευρώ (περιθώριο ανόδου 6%), ενώ η JP Morgan τοποθετείται ακόμη υψηλότερα στα 8,2 ευρώ, βλέποντας σημαντική αύξηση κερδοφορίας και θετικές συνέργειες από πιθανές εξαγορές. Η Citi ανεβάζει τον πήχη στα 7,6 ευρώ, αναβαθμίζοντας τις προβλέψεις για τα κέρδη έως και 18% έως το 2028, ενσωματώνοντας την αναμενόμενη συμβολή από την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η Deutsche Bank διατηρεί σύσταση “αγορά” με στόχο τα 7,70 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η μετοχή παραμένει ελκυστική με P/E 2026 στις 8,2 φορές και P/TBV κάτω του 1,2. Το RoTE αναμένεται στο 14,6%, στοιχείο που σε συνδυασμό με την οργανική επέκταση δανείων και τη βελτίωση ποιότητας ενεργητικού δημιουργεί προϋποθέσεις για σημαντικές αποδόσεις. Εδώ διαγραμματικά η μετοχή προσπαθεί να χτίσει το επίπεδο των 7,14 με 7,20 ευρώ, ώστε να κινηθεί προς τον επόμενο στόχο των 7,80 ευρώ. Αλλαγή βραχυχρόνιου σεναρίου μόνο με την καθοδική διάσπαση του επιπέδου των 7 ευρώ.

Η Alpha Bank, με αποτίμηση 8 δισ. ευρώ και τιμή μετοχής στα 3,459 ευρώ, βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης, με τους διεθνείς οίκους να βλέπουν ισχυρή προοπτική. Η JP Morgan ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 3,6 ευρώ (από 2,7), ενώ η UBS τοποθετεί τον πήχη στα 3,70 ευρώ. Η Deutsche Bank διατηρεί σύσταση “αγορά” με στόχο 3,85 ευρώ, δίνοντας έμφαση στη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης και στις εξαγορές που ενισχύουν το προφίλ εσόδων. Η Citi τοποθετείται επίσης στα 3,85 ευρώ, αναβαθμίζοντας τις προβλέψεις EPS έως και 7% έως το 2028, με ώθηση από Astrobank, Axia και Flexfin.

Η τράπεζα αναμένεται να επιτύχει RoTE κοντά στο 13% το 2025, με σταδιακή βελτίωση στο NII από το 2026 και μετά. Στρατηγικά, η Alpha ξεχωρίζει και για το σχέδιο επιστροφής κεφαλαίου: διανομή 259 εκατ. ευρώ εντός του 2025, με ενδιάμεσο μέρισμα το δ’ τρίμηνο και σταδιακή άνοδο payout στο 60% έως το 2027. Τεχνικά η μετοχή πρέπει να περάσει με δύναμη πάνω από την αντίσταση των 3,60 ευρώ, για να ανοίξει τον δρόμο για τα 4 ευρώ. Στην περίπτωση όμως που δηλώσει αδυναμία διαφυγής, τότε το σημείο που θα κρίνει τη συνέχεια είναι η στήριξη στη ζώνη 3,30 με 3,26 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

