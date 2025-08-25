Close Menu
    Αναπληρωματικές εκλογές για τις 3 έδρες των Σπαρτιατών ζητά ο Δουδωνής

    Πολιτική
    Αναπληρωματικές-εκλογές-για-τις-3-έδρες-των-Σπαρτιατών-ζητά-ο-Δουδωνής
    Αναπληρωματικές εκλογές για τις 3 έδρες των Σπαρτιατών ζητά ο Δουδωνής

    Αναπληρωματικές εκλογές με το άνοιγμα της Βουλής ζητά με ερώτησή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο ο Κοινοβουλευτικός Τομεάρχης Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής για την πλήρωση των τριών κενών εδρών των Σπαρτιατών, μετά την απόφαση του ΑΕΔ.

    Ο κ. Δουδωνής τονίζει ότι είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 300 βουλευτές και τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις σχετικές έδρες.

    Η ανάρτηση Δουδωνή:

    - sofokleous10.gr

