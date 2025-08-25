Ανθεκτικές-οι-ευρωπαϊκές-τράπεζες-εν-μέσω-οικονομικής-αποδυνάμωσης

Σε μια εποχή όπου η ευρωπαϊκή οικονομία δείχνει σημάδια κόπωσης, με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και αυξανόμενες αβεβαιότητες λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών δασμών, οι μεγάλες τράπεζες της ηπείρου αποδεικνύονται απροσδόκητα ανθεκτικές. Παρά τις αρχικές προβλέψεις για αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι ευρωπαϊκοί δανειστές κατάφεραν να περιορίσουν τις προβλέψεις τους για ζημιές, χάρη σε μια σειρά από δομικούς παράγοντες που θωρακίζουν τον κλάδο. Αυτή η εξέλιξη όχι μόνο εκπλήσσει τους αναλυτές, αλλά και υποδηλώνει μια βαθύτερη σταθερότητα στο τραπεζικό σύστημα, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις.

Το Οικονομικό Περιβάλλον: Αποδυνάμωση Χωρίς Κατάρρευση

Η ευρωπαϊκή οικονομία εισέρχεται σε μια φάση επιβράδυνσης, με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) να δείχνει χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από ό,τι αναμενόταν. Οι αβεβαιότητες γύρω από τους δασμούς, ιδιαίτερα σε σχέση με τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και την Κίνα, σε συνδυασμό με την υποτονική κατανάλωση και τις πιέσεις από τα υψηλά επιτόκια των προηγούμενων ετών, έχουν δημιουργήσει ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον. Οι αναλυτές, όπως η Μαριάννα Βαρτσάμπα από το - Intelligence, προέβλεπαν ότι αυτή η αποδυνάμωση θα οδηγούσε σε επιδείνωση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών. Συγκεκριμένα, τα μοντέλα πρόβλεψης αθετήσεων δανείων θα έπρεπε να λάβουν υπόψη χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης, οδηγώντας σε υψηλότερες προβλέψεις για ζημιές.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Οι τράπεζες, όπως η Barclays Plc και η Deutsche Bank AG, ξεκίνησαν το 2025 με αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, λόγω της αρχικής αβεβαιότητας. Γρήγορα, όμως, προσαρμόστηκαν, μειώνοντας τις αποθεματοποιήσεις. Σύμφωνα με υπολογισμούς της Keefe, Bruyette & Woods (KBW), οι συνολικές προβλέψεις για ζημιές από δάνεια στο δεύτερο τρίμηνο ήταν 10% χαμηλότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις. Αυτή η “θετική έκπληξη” δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του κλάδου.

Η Κλειδαριά της Ανθεκτικότητας: Η Αγορά Εργασίας και Άλλοι Παράγοντες

Ο κύριος “αντίβαρος” στην οικονομική επιβράδυνση είναι η ανθεκτική αγορά εργασίας. Παρά την επιβράδυνση του ΑΕΠ, τα επίπεδα ανεργίας παραμένουν χαμηλά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, διασφαλίζοντας ότι οι δανειολήπτες – ιδιώτες και επιχειρήσεις – διατηρούν την ικανότητά τους να εξυπηρετούν τα δάνειά τους. “Περιμέναμε πολλές τράπεζες να πουν: Ω, Θεέ μου, το ΑΕΠ θα είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι περιμέναμε”, δήλωσε ο Άντριου Στίμσον, επικεφαλής της ευρωπαϊκής τραπεζικής έρευνας στην KBW. “Αλλά η αναμενόμενη πτώση της οικονομικής παραγωγής αντισταθμίστηκε από τα ανθεκτικά στοιχεία για την απασχόληση. Επομένως, όσο όλοι διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους, αν η οικονομία αναπτυχθεί λίγο πιο αργά, τότε στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι και τόσο άσχημα”.

Πέρα από την απασχόληση, άλλοι δομικοί παράγοντες συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα:

Χαμηλή Έκθεση σε Εμπορικά Ακίνητα: Σε αντίθεση με τις αμερικανικές τράπεζες, οι ευρωπαϊκές έχουν περιορισμένη έκθεση στον τομέα των εμπορικών ακινήτων, ο οποίος πλήττεται από την απομακρυσμένη εργασία και την οικονομική επιβράδυνση.

Σε αντίθεση με τις αμερικανικές τράπεζες, οι ευρωπαϊκές έχουν περιορισμένη έκθεση στον τομέα των εμπορικών ακινήτων, ο οποίος πλήττεται από την απομακρυσμένη εργασία και την οικονομική επιβράδυνση. Απομόχλευση Μετά την Κρίση: Τα χρόνια μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι ευρωπαϊκές τράπεζες μείωσαν δραστικά τα χρέη τους, δημιουργώντας πιο υγιή ισολογισμούς.

Τα χρόνια μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι ευρωπαϊκές τράπεζες μείωσαν δραστικά τα χρέη τους, δημιουργώντας πιο υγιή ισολογισμούς. Συγκρατημένη Αύξηση Δανείων: Η αύξηση των δανείων στην Ευρώπη παραμένει περιορισμένη, μειώνοντας τον κίνδυνο υπερδανεισμού.

Σύμφωνα με τον Στίμσον και τον Τζόζεφ Ντίκερσον της Jefferies, αυτά τα στοιχεία εξηγούν τη θετική απόκλιση από τις προβλέψεις.

Επιπλέον, οι τράπεζες διατηρούν αποθεματικά από την εποχή της πανδημίας COVID-19, εκτιμώμενα σε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά, σύμφωνα με αναλύσεις του -. Αυτά τα “μαξιλάρια” μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απορροφήσουν τυχόν αύξηση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τέλος, η πρόσφατη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακουφίζει τους δανειολήπτες, βελτιώνοντας την ποιότητα των δανείων.

Τα Στοιχεία σε Αριθμούς: Κέρδη, Καταθέσεις και Δάνεια

Η ανθεκτικότητα αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα. Ο δείκτης MSCI Europe Financials κατέγραψε αύξηση κερδών 15% στο δεύτερο τρίμηνο, πολύ υψηλότερη από την αναμενόμενη 1,8%. Παράλληλα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2%, ενώ η αύξηση των δανείων ανέκαμψε στο 3%, χάρη σε βελτιωμένη ζήτηση παρά τις αβέβαιες προοπτικές.

Για καλύτερη απεικόνιση, παρουσιάζουμε τα βασικά δεδομένα σε πίνακες:

Πίνακας 1: Προβλέψεις Ζημιών από Δάνεια (Δεύτερο Τρίμηνο 2025)

Μετρική Πραγματική Τιμή Αναμενόμενη Τιμή Απόκλιση Συνολικές Προβλέψεις Ζημιών – – -10%

(- Keefe, Bruyette & Woods)

Πίνακας 2: Οικονομικές Επιδόσεις Ευρωπαϊκών Τραπεζών (Δεύτερο Τρίμηνο 2025)

Δείκτης Αύξηση (%) Σχόλιο Κέρδη (MSCI Europe Financials) 15 Vs. Αναμενόμενο 1,8% Καταθέσεις 2 Σταθερή Ροή Κεφαλαίων Δάνεια 3 Ανάκαμψη Ζήτησης

(- - και Αναλύσεις KBW)

Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν ότι, παρά την οικονομική επιβράδυνση, ο κλάδος όχι μόνο αντέχει, αλλά και βελτιώνεται σε κρίσιμους δείκτες.

Προοπτικές και Κίνδυνοι: Μια Ισορροπημένη Θέαση

Όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα διατηρήσουν την ανθεκτικότητά τους στα επόμενα τρίμηνα. Ωστόσο, όπως προειδοποιεί ο Στίμσον, θα χρειαστεί μια “ουσιαστική διαταραχή” – όπως απότομη αύξηση ανεργίας ή γεωπολιτική κρίση – για να δούμε ευρεία επιδείνωση. Η ΕΚΤ, με τις πολιτικές της, παίζει κρίσιμο ρόλο, καθώς περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων θα ενισχύσουν την ποιότητα δανείων.

Από την άλλη, κίνδυνοι παραμένουν: Η παρατεταμένη επιβράδυνση μπορεί να πλήξει την κατανάλωση, ενώ εξωτερικοί παράγοντες όπως οι δασμοί του Τραμπ ή εντάσεις στην Ουκρανία θα μπορούσαν να ανατρέψουν την ισορροπία. Οι ρυθμιστικές αρχές, όπως η ΕΚΤ, καλούνται να παρακολουθούν στενά τον κλάδο, διασφαλίζοντας ότι τα αποθεματικά παραμένουν επαρκή.

Συμπέρασμα: Μάθημα Ανθεκτικότητας για την Ευρώπη

Η περίπτωση των ευρωπαϊκών τραπεζών αποτελεί παράδειγμα πώς δομικές μεταρρυθμίσεις και προσεκτική διαχείριση μπορούν να θωρακίσουν έναν κλάδο ενάντια σε οικονομικές πιέσεις. Ενώ η οικονομία αποδυναμώνεται, ο τραπεζικός τομέας δείχνει ότι η Ευρώπη έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος. Ωστόσο, η επαγρύπνηση είναι απαραίτητη, καθώς η επόμενη κρίση μπορεί να έρθει απροσδόκητα. Οι επενδυτές και οι πολιτικοί πρέπει να λάβουν υπόψη αυτά τα μαθήματα για να χτίσουν μια πιο ανθεκτική οικονομία.