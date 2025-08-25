Ανοδικές προσδοκίες για S&P 500 από Jefferies – Στόχος οι 6.600 μονάδες

Η Jefferies αναθεώρησε ανοδικά τον στόχο της για το δείκτη S&P 500, θέτοντάς τον στις 6.600 μονάδες για το τέλος του έτους, επικαλούμενη τα ισχυρά εταιρικά κέρδη που μετριάζουν τις ανησυχίες για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Προηγουμένως, η χρηματιστηριακή εταιρεία είχε θέσει τον στόχο στις 5.600 μονάδες, καθιστώντας την τη μόνη που προέβλεπε ότι ο δείκτης θα υποχωρούσε κάτω από τις 6.000 μονάδες. Την Παρασκευή (22/8), η UBS αύξησε, επίσης, τον στόχο της στις 6.600 μονάδες, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα οι Citigroup και HSBC είχαν αναθεωρήσει ανοδικά τον στόχο του S&P 500.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και οι λεγόμενες «Magnificent Seven» οδήγησαν την άνοδο της αγοράς, ενώ η ισχυρή απόδοση του χρηματοοικονομικού τομέα υποδηλώνει ένα ανθεκτικό μακροοικονομικό περιβάλλον, όπως αναφέρει ο αναλυτής της Jefferies, Desh Peramunetilleke, σε σημείωμά του.

Μετά από μια απότομη πτώση τον Απρίλιο, εν μέσω της ανακοίνωσης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την «Ημέρα της Απελευθέρωσης», οι αμερικανικές μετοχές ανέκαμψαν, υποστηριζόμενες από ανθεκτικά κέρδη και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Jefferies προβλέπει, επίσης, ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του S&P 500 θα αυξηθούν σχεδόν 10% φέτος, φτάνοντας τα 267 δολάρια, ενισχύοντας τις προσδοκίες για σταθερή αύξηση των κερδών.

Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαίωσε την πρόβλεψή της για τρεις ακόμη μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ φέτος, ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο, επικαλούμενη τον πιο επιφυλακτικό τόνο του προέδρου Τζερόμ Πάουελ στο Τζάκσον Χολ, εν μέσω ανησυχιών για την αγορά εργασίας.