Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής εκλογικού νόμου – Τα δύο σενάρια

Μπορεί το καλοκαίρι να ενδείκνυται για την ανακίνηση πολιτικών σεναρίων, στους κύκλους της κυβέρνησης και της Ν.Δ., όμως η συζήτηση περί παρεμβάσεων στον εκλογικό νόμο είναι απολύτως υπαρκτή. Καθένας από αυτούς έχει τα δικά του επιχειρήματα και η συζήτηση εξελίσσεται, παρότι ο κ. Μητσοτάκης αρκετές φορές την έχει κλείσει. Βεβαίως, οι εισηγήσεις επανέρχονται, πηγές όμως με γνώση των διαθέσεων του πρωθυπουργού επιμένουν ότι ο ίδιος δεν έχει μετακινηθεί, ενώ δεν φαίνεται να έχει ζητήσει να γίνει και κάποια άσκηση επί χάρτου.

Στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, πριν τη θερινή ανάπαυλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε εκ νέου τα σενάρια παρεμβάσεων στον εκλογικό νόμο, παρά τον πολιτικό κατακερματισμό και τη Βουλή-«Φρανκενστάιν» που έχει προκύψει με πολλά μεσαία και μικρά κόμματα. Με δεδομένες όμως τις πληροφορίες, αλλά και τις προκαταβολικές αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι το θέμα θα τεθεί εκ νέου επί τάπητος στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να κινηθεί στη γραμμή της περσινής του απάντησης, κλείνοντας το θέμα, αλλά όχι… ερμητικά. Σε κάθε περίπτωση, όπως βεβαιώνουν πρωθυπουργικοί συνομιλητές, ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι σε φάση παρεμβάσεων στον νόμο παρά τις πυκνές εισηγήσεις.

Ο πήχης και το μπόνους

Συνομιλητές του πρωθυπουργού, παράγοντες του Μεγάρου Μαξίμου και βουλευτές της Ν.Δ., βεβαίως, έχουν διαφορετικές απόψεις για το δέον γενέσθαι, αλλά συντείνουν στην ανάγκη κάποιας παρέμβασης. Με δεδομένη λοιπόν την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, αρκετοί υπερθεματίζουν για τη χρεία παρέμβασης, ιδίως όσο η Ν.Δ. απέχει ακόμα σημαντικά από ποσοστά αυτοδυναμίας κατά τα πρότυπα των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Η πρώτη ιδέα αφορά την αύξηση του πήχη εισόδου στη Βουλή από το 3% στο 5%, προκειμένου να μείνουν εκτός κάποια μικρά κόμματα και να πέσει έτσι ο πήχης της αυτοδυναμίας. Με τα σημερινά δεδομένα, αν τα κόμματα εκτός Βουλής αθροίζουν ποσοστό 10%, ο πήχης της αυτοδυναμίας είναι περίπου στο 36,5%. Οι υπέρμαχοι αυτής της άποψης θεωρούν ότι όλα τα μικρά κόμματα δεν θα πιάσουν τον πήχη, ενώ αναφέρουν ότι μια τέτοια ρύθμιση θα ευνοούσε και κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το ΠΑΣΟΚ. Το αντεπιχείρημα, βεβαίως, είναι ότι κανείς δεν ξέρει πώς θα επενεργήσει μια τέτοια αλλαγή, καθώς μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά για μικρότερους κομματικούς σχηματισμούς, αν εκληφθεί ως μεθόδευση αποκλεισμού τους.

Η άλλη άποψη είναι υπέρ των παρεμβάσεων στον μηχανισμό απονομής του μπόνους. Σήμερα, το πρώτο κόμμα παίρνει μπόνους πάνω από το 25%, οπότε και κατοχυρώνει 20 έδρες και από εκεί και πέρα παίρνει 1 έξτρα έδρα για κάθε 0,5%. Αρα, με ένα ποσοστό 30% το πρώτο κόμμα θα έπαιρνε μπόνους 30 εδρών, με αποτέλεσμα η αυτοδυναμία να είναι μακρινό σενάριο. Οι υπέρμαχοι αυτής της άποψης λένε ότι το ποσοστό για τις έξτρα έδρες θα μπορούσε να πέσει στο 0,3% ή στο 0,4%.

Και αν σε επίπεδο κυβερνητικών στελεχών υπάρχει μια δεδομένη αυτοσυγκράτηση λόγω και της ως τώρα εκπεφρασμένης πρωθυπουργικής απροθυμίας για αλλαγές, στο επίπεδο των βουλευτών τα πράγματα είναι διαφορετικά. «Αν η Ν.Δ. πήγαινε με τα σημερινά δεδομένα σε εθνικές εκλογές, πολλοί βουλευτές θα ρίσκαραν την έδρα τους. Και ιδίως στις τετραεδρικές περιφέρειες», αναφέρει έμπειρος δημοσκόπος στο «ΘΕΜΑ». Ομολογουμένως, στις τετραεδρικές περιφέρειες η Ν.Δ. πέτυχε εξαιρετικά ποσοστά στις εκλογές του 2023, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις πέτυχε και το 4-0. Βεβαίως, θα «κουρευόταν» και η «γαλάζια» εκπροσώπηση στις μεγάλες περιφέρειες, όπου θα έπρεπε να πάρουν έδρα όλα τα κόμματα, π.χ., Νότιος και Βόρειος Τομέας Β’ Αθηνών, Α’ Αθηνών, Ανατολική Αττική.

Απώλειες σε τετραεδρικές

Φερ’ ειπείν, θεωρείται δεδομένο ότι η Ν.Δ. θα χάσει έδρες σε τετραεδρικές, όπου πέτυχε το απόλυτο, δηλαδή στην Καβάλα, στην Καρδίτσα και στις Κυκλάδες. Ανάλογα με την εκλογική επίδοση, το πρώτο κόμμα μπορεί να πάρει 3 έδρες (στο καλό σενάριο), 2 (στο πιο ρεαλιστικό) και 1 (στο κακό). Εν προκειμένω, αν εξαιρέσουμε τους βουλευτές που πρώτευσαν στη σταυροδοσία του 2023 ,αυτό σημαίνει αντικειμενικές δυσκολίες για τους Αγγελική Δεληκάρη, Μακάριο Λαζαρίδη και Γιάννη Πασχαλίδη (Καβάλα), Τέλη Σπάνια, Ασημίνα Σκόνδρα, Γιώργο Κωτσό (Καρδίτσα) και Μάρκο Καφούρο, Φίλιππο Φόρτωμα και Κατερίνα Μονογυιού (Κυκλάδες). Στις τετραεδρικές, βεβαίως, η ανησυχία είναι πανελλαδική και αφορά ειδικά τους Σταύρο Κελέτση και Τάσο Δημοσχάκη (Εβρου), Τάσο Μπαρτζώκα και Λάζαρο Τσαβδαρίδη (Ημαθία), τον Μιχάλη Παπαδόπουλο (Κοζάνη), Νίκο Ταγαρά και Μαριλένα Σούκουλη (Κορινθία), Διονύση Σταμενίτη και Γιώργο Καρασμάνη (Πέλλα), Αννα Μάνη-Παπαδημήτριου και Σπύρο Κουλκουδίνα (Πιερία), Κατερίνα Παπακώστα και Θανάση Λιούτα (Τρίκαλα), Γιάννη Οικονόμου και Γιώργο Κοτρωνιά (Φθιώτιδας) και τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη (Χανιά).

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα βουλευτή που έχει ανεβάσει τους τόνους ακόμα και μεσούντος του θέρους είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος από τη Λάρισα, ο οποίος εκπέμπει σε πολύ υψηλούς τόνους για τα αγροτοκτηνοτροφικά θέματα. Ο κ. Χαρακόπουλος στις εκλογές του 2023 ήταν τρίτος και έχει τοπικό μέτωπο με τον δεύτερο βουλευτή Χρήστο Καπετάνο που θεωρεί ότι ευνοήθηκε κεντρικά. Η τρίτη «γαλάζια» της Λάρισας, όμως, είναι εκ των πραγμάτων «παιζόμενη» σε καθεστώς κατακερματισμού. Το αυτό ισχύει στον Βόρειο Τομέα Β’ Αθηνών, όπου μάλιστα μπαίνει ως new entry και ο Παύλος Μαρινάκης, με αποτέλεσμα να πιέζονται οι Νίκος Παπαθανάσης, Δημήτρης Καιρίδης και Ζωή Ράπτη. Στον Νότιο Τομέα το ντέρμπι πιάνει ιδιαίτερα τους Γιάννη Καλλιάνο, Σοφία Βούλτεψη και Αννα Καραμανλή, στον Δυτικό Τομέα τους Μαρία Συρεγγέλα, Δημήτρη Καλογερόπουλο και τη νεοεισελθούσα Ειρήνη Αγαπηδάκη, στην Ανατολική Αττική τους Στέλιο Πέτσα, Βασίλη Οικονόμου και Γιώργο Βλάχο, ενώ παρόμοια είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη για τους Δημήτρη Κούβελα, Στράτο Σιμόπουλου και Διαμαντή Γκολιδάκη, ενώ στην εξίσωση μπαίνει και η βουλευτής Επικρατείας Νεφέλη Χατζηιωαννίδου. Ομοίως και στον Πειραιά, στην Α’ Περιφέρεια θα γίνει μάχη για την τρίτη έδρα που κατέχει σήμερα ο Νίκος Βλαχάκος και στη Β’ Πειραιώς θεωρείται δύσκολο η Ν.Δ. να πάρει ξανά 4 έδρες, οπότε τα ντέρμπι θα παιχτεί μεταξύ Γιώργου Βρεττάκου, Μιχάλη Λιβανού, Δημήτρη Μαρκόπουλου και Γιάννη Τραγάκη (αν κατέβει ξανά).

