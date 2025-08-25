Βαρβέρης-(ΕΦΚΑ):-Αυτή-την-στιγμή-δεν-τίθεται-θέμα-αλλαγής-των-ορίων-συνταξιοδότησης

Για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, το συνταξιοδοτικό και τα όρια ηλικίας, όπως και την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ μίλησε ανάμεσα στα άλλα ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, σε συνέντευξή του στο Mega.

Για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ ο κ. Βαρβέρης. ανέφερε πως «η έκθεση και οι εξαγγελίες της είναι αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού», τονίζοντας πως «προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να μπορέσει να διευκολύνει και να κάνει το καλύτερο για τους συμπολίτες μας. Εμείς στην έκθεση, ο e-ΕΦΚΑ, θα παρουσιάσει καινούριες εφαρμογές και εξελίξεις στην σχέση του με τους πολίτες. θα παρουσιάσουμε μαζί με την κ. Κεραμέως καινούριες υπηρεσίες του οργανισμού που θα μπουν σε λειτουργία αμέσως μετά την έκθεση. Θα βοηθούν στην καθημερινότητα, στη μείωση της γραφειοκρατίας κτλ.»

Αναφερόμενος στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τόνισε πως «ο λόγος που αυξάνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, κυρίως γιατί υπάρχουν πρόσθετα τέλη τα οποία αυξάνονται όταν κάποιος δεν πληρώνει τις οφειλές του. αυτό που ξέρω και εγώ είναι ότι κάποιοι συνταξιούχοι με συγκεκριμένα κριτήρια θα πάρουν τα 250 ευρώ της επιδότησης».

Μιλώντας για το συνταξιοδοτικό και τα όρια ηλικίας επισήμανε ότι «είναι αντιληπτό ότι όταν κάποιος επιλέγει την χαμηλή κλίμακα του συνταξιοδοτικού, επιλέγει συνειδητά αυτό το μέρος της ανταποδοτικής σύνταξης να είναι χαμηλό. Η ασφάλιση δεν είναι προαιρετική, και όταν περιμένεις να πάρεις σύνταξη, πρέπει να γνωρίζεις ότι βασική παράμετρος είναι τα χρήματα που έχεις καταβάλει. Άρα κάποιος θα πρέπει να πηγαίνει σε μεγαλύτερη συνταξιοδοτική κλίμακα για να είναι μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό της συντάξεως».

«Υπάρχει μια αυξημένη τάση συνταξιοδότησης, όχι πολύ μεγάλη και όχι πολύ διαφορετική σε σχέση με τον μ.ο. της τελευταίας 5ετίας. Αυτή την στιγμή δεν τίθεται κάποιο θέμα αλλαγής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο επανυπολογισμός θα φέρει υποχρεωτικά κάτι αρνητικό» επισήμανε.

Τέλος για την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ τόνισε: «Αυτή την στιγμή μπορεί κανείς να δει το ασφαλιστικό του ιστορικό, από το 2002 και μετά. Στον οργανισμό τρέχουν δυο πολύ μεγάλα έργα: ένα εξ αυτών είναι η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού, δηλαδή πάμε σε χρονολογίες πίσω από το 2002 και ψηφιοποιούμε το χαρτώο υλικό. Έχουμε ξεκινήσει με πολλούς τέως φορείς κοιν. ασφάλισης και πάρα πολλά τέως επικουρικά ταμεία. Όλο αυτό το χαρτώο υλικό πρέπει να αξιοποιηθεί. Η ολοκλήρωση του σκαναρίσματος όλου αυτού του υλικού θα γίνει μέχρι το τέλος του 2025. Ο μετασχηματισμός των δεδομένων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν θα μας πάρει περιπου 7 μήνες άρα το καλοκαίρι του 2026. Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα υπάρχει αλλά μπορώ να πω ότι θα μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό».