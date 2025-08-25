ΒIS: Τι είναι το tokenization – O δρόμος προς ένα νέο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα

Μετά την αποϋλοποίηση και την ψηφιοποίηση, η βασική εξέλιξη είναι το tokenisation. Τι είναι αυτή η διαδικασία. Tα οφέλη του «ενιαίου καθολικού» και τα μειονεκτήματα των stablecoins.

Νέο κεφάλαιο στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα ανοίγει το κύμα ψηφιακής καινοτομίας προσφέροντας πρωτοφανείς δυνατότητες για το χρήμα και την χρηματοδότηση με επίκεντρο τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών (CBDC).

Όπως υποστηρίζει η Tράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) σε εκτενή έκθεσή της, το νομισματικό σύστημα πρόκειται να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο άλμα. Μετά την αποϋλοποίηση και την ψηφιοποίηση, η βασική εξέλιξη είναι το tokenisation – η μετατροπή πραγματικών περιουσιακών στοιχείων σε ψηφιακά tokens στην τεχνολογία blockchain.

Από ομόλογα και μετοχές έως ακίνητα και έργα τέχνης, τα περιουσιακά στοιχεία μετατρέπονται σε διαπραγματεύσιμες μονάδες, προσφέροντας νέες δυνατότητες πρόσβασης, ρευστότητας και διαφάνειας. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί το επόμενο βήμα στην ψηφιακή τήρηση αρχείων και τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων – ένας νέος τύπος υποδομής χρηματοπιστωτικής αγοράς (FMI), ένα «ενιαίο καθολικό», όπως το ονομάζει η ΒΙS.

Ο γενικός διευθυντής της BIS, Αγκουστίν Κάρστενς, ζητά ένα «ενιαίο καθολικό» σε μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την ενοποίηση των CBDC των κεντρικών τραπεζών, των καταθέσεων με διακριτικά (tokens) και των συστημάτων γρήγορων πληρωμών.

H BIS σημειώνει ότι αυτό το «ενιαίο καθολικό» έχει σκοπό να εμπνεύσει εμπιστοσύνη για τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών (CBDC), ενώ παράλληλα θα βοηθήσει να ξεπεραστεί ο σκόπελος του υπερπληθωρισμού των ψηφιακών νομισμάτων που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Με την παγκοσμιοποίηση των CBDC – που επιδιώκει η BIS – το ζητούμενο είναι μια κοινωνία χωρίς μετρητά με τις ψηφιακές συναλλαγές να παρακολουθούνται από μια κεντρική οντότητα προκειμένου να διατηρούνται τα χρήματα ασφαλή.

Τα χαρακτηριστικά του «ενοποιημένου καθολικού»

Ένα «ενιαίο καθολικό», που θα ενσωματώνει χρήμα κεντρικής τράπεζας, καταθέσεις εμπορικών τραπεζών και κρατικά ομόλογα θα θέσει τα θεμέλια ενός tokenized νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος βασισμένου στις δοκιμασμένες στο χρόνο αρχές του υγιούς χρήματος, επισημαίνει η BIS, καλώντας τις κεντρικές τράπεζες και τις δημόσιες αρχές να ανοίξουν το δρόμο για αυτή την επόμενη φάση.

Το νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα επόμενης γενιάς συνδυάζει τις δοκιμασμένες στο χρόνο αρχές της εμπιστοσύνης στο χρήμα που υποστηρίζονται από τις κεντρικές τράπεζες με τη λειτουργικότητα που ξεκλειδώνεται από το tokenization. Αυτό το σύστημα είναι έτοιμο να προσφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις στις τρέχουσες πρακτικές και να επιτρέψει εντελώς νέες οικονομικές ρυθμίσεις. Η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του συστήματος απαιτεί τολμηρές ενέργειες από τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες πρέπει να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα και άλλες δημόσιες αρχές.

Το tokenisation των καταθέσεων και του χρήματος της κεντρικής τράπεζας σημαίνει ότι τόσο το κύριο μέσο πληρωμής όσο και η λειτουργία διακανονισμού του χρήματος της κεντρικής τράπεζας μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα στην ίδια προγραμματιζόμενη πλατφόρμα.

Το tokenization μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και να ανοίξει νέες δυνατότητες στις διασυνοριακές πληρωμές, στις αγορές κινητών αξιών και πέραν αυτών, διατηρώντας παράλληλα τις βασικές αρχές του υγιούς χρήματος: ενιαίο πλαίσιο, ελαστικότητα και ακεραιότητα.

Τα stablecoins (κρυπτονομίσματα συνδεδεμένα με το δολάριο) ως μορφή υγιούς χρήματος αποτυγχάνουν, σύμφωνα με την BIS και, χωρίς ρύθμιση, θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη νομισματική κυριαρχία. Ενώ μπορούν τελικά να διαδραματίσουν δευτερεύοντα ρόλο στην ενδοχώρα του χρηματοπιστωτικού συστήματος εάν ρυθμιστούν επαρκώς, δεν παρέχουν ενιαίο χρήμα (αποδοχή πληρωμής στο άρτιο), ελαστικότητα (έγκαιρη εκπλήρωση υποχρεώσεων, πρόληψη αδιεξόδου) και ακεραιότητα (προστασία από το οικονομικό έγκλημα). Επομένως, εκτός από το ότι λειτουργούν ως πύλη προς το οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων, ο μελλοντικός τους ρόλος είναι ασαφής.

Ποιο είναι ο όραμα της BIS

Η BIS και οι κεντρικές τράπεζες ήδη προωθούν αυτό το όραμα με το Project Agorá, μια συνεργασία με επικεφαλής την BIS με επτά κεντρικές τράπεζες και 43 ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα.

Η BIS δεν κάνει απλώς θεωρίες, αλλά συνεργάζεται με κεντρικές τράπεζες για να δοκιμάσει και να αναπτύξει το tokenization ως τη «ραχοκοκαλιά» του μελλοντικού νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το Project Agorá του BIS Innovation Hub αξιοποιεί το tokenization για να βελτιώσει τις διασυνοριακές πληρωμές στο τραπεζικό σύστημα και να τις καταστήσει απρόσκοπτες, πιο αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές. Το Project Pine διερευνά πώς οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να εφαρμόσουν πράξεις νομισματικής πολιτικής σε έναν κόσμο tokenized.

Στις διασυνοριακές πληρωμές, η μετατροπή σε token θα μπορούσε να αντικαταστήσει την πολύπλοκη αλυσίδα μεσαζόντων και τη διαδοχική ενημέρωση των λογαριασμών στις σημερινές συναλλαγές ανταποκρίτριας τραπεζικής με μια ενιαία, ολοκληρωμένη διαδικασία. Μαζί με τα εργαλεία συμμόρφωσης τελευταίας τεχνολογίας που διατίθενται στην πλατφόρμα, η μετατροπή σε token θα μειώσει έτσι τους λειτουργικούς κινδύνους, τις καθυστερήσεις και το κόστος. Ομοίως, θα ενισχύσει το κεφάλαιο.

Η νέα μορφή χρήματος

Ωστόσο, ένα «ενοποιημένο καθολικό» με τη χρήση CBDC αποκλείει την ανάγκη ενός παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος.

Το μοντέλο του «ενιαίου καθολικού» παίρνει όλα τα CBDC και τα ομογενοποιεί σε μια δεξαμενή ρευστότητας, με κάθε CBDC να αναπτύσσει παρόμοια χαρακτηριστικά σε σύντομο χρονικό διάστημα με τα υπόλοιπα. Οπότε, η αξία όλων των νομισμάτων προσεγγίζει το διάμεσο νόμισμα από άποψη αξίας.

Ουσιαστικά, η BIS και άλλα συναφή ιδρύματα υπαγορεύουν τις ιδιότητες των CBDC και επομένως δεν υπάρχει διακριτική πτυχή οποιουδήποτε μεμονωμένου CBDC που να κάνει κάποιο πιο πολύτιμο από τα άλλα.

Σίγουρα, ορισμένες χώρες με ανώτερη παραγωγή ή ανώτερη τεχνολογία μπορεί να είναι σε θέση να διαχωρίσουν το νόμισμά τους – αλλά ως ένα σημείο.

Όλα τα νομίσματα του κόσμου δε θα είναι τίποτα περισσότερο από στοιχεία γραμμής στο «ενοποιημένο καθολικό». Αυτό σημαίνει ότι τα πλεονεκτήματα του δολαρίου εξαφανίζονται.