Γονείς στην Καλιφόρνια κατηγορούνται για τη δολοφονία του 7 μηνών γιου τους – Ο πατέρας είχε καταδικαστεί για κακοποίηση της κόρης του

Σοκ έχει προκαλέσει στην Καλιφόρνια η υπόθεση εξαφάνισης ενός βρέφους μόλις 7 μηνών – υπόθεση για την οποία οι γονείς του συνελήφθησαν πριν από 3 ημέρες, κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του γιου τους.

Όλα ξεκίνησαν στις 14 Αυγούστου, όταν οι γονείς του μικρού Εμμάνουελ, Τζεικ Χάρο και Ρεμπέκα Χάρο, δήλωσαν ότι το παιδί τους έπεσε θύμα απαγωγής. Συγκεκριμένα, η 41χρονη μητέρα ισχυρίστηκε πως δέχτηκε επίθεση από άγνωστο, ο οποίος την χτύπησε μπροστά από ένα κατάστημα και της πήρε το παιδί, αφήνοντάς την με μία μεγάλη μελανιά στο μάτι της.

Ωστόσο, κατά την έρευνα για τον εντοπισμό του 4 μηνών βρέφους, οι Αρχές άρχισαν να εμφανίζουν ασυνέπειες στην ιστορία της και η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απαγωγή δεν έλαβε ποτέ χώρα, ενώ θεωρούν ότι το παιδί νεκρό.

Παράλληλα, μάρτυρες είπαν στην αστυνομία είδαν τη Ρεμπέκα με μαύρο μάτι στις 3 Αυγούστου, περισσότερο από μια εβδομάδα πριν από την υποτιθέμενη απαγωγή. Όταν η μητέρα κλήθηκε να εξηγήσει τις ασυνέπειες, αρνήθηκε να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Αρχές.

Σε βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα η Daily Mail, φαίνεται ο 32χρονος πατέρας του μικρού Εμμάνουελ να συνεργάζεται με αστυνομικούς από τις κομητείες Σαν Μπερναρντίνο και Ρίβερσαϊντ, οι οποίοι έψαχναν σε μια περιοχή κοντά στον αυτοκινητόδρομο 60 στο Μορένο Βάλεϊ για τα λείψανα του γιου του.

«Πιστεύεται ότι ο Εμμάνουελ έχει πεθάνει και οι έρευνες για την ανεύρεση της σορού του συνεχίζονται, καθώς οι Σρχές εξετάζουν μεγάλο αριθμό βίντεο από κάμερες παρακολούθησης» από περιοχές ενδιαφέροντος, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο σερίφης του Σαν Μπερναρντίνο, Σάννον Ντ. Ντίσκους.

Ο πατέρας είχε καταδικαστεί για την κακοποίηση της κόρης του

Την προσοχή των Αρχών έχει, επίσης, κεντρίσει το βίαιο ιστορικό του 32χρονου Τζέικ Χάρο, ο οποίος συνελήφθη λίγο πριν τη δίκη του για παραβίαση των όρων της αναστολής του.

Ο 32χρονος είχε καταδικαστεί για κακοποίηση παιδιού τον Ιούνιο του 2023, καθώς είχε χτυπήσει την 10 μηνών κόρη του – την οποία είχε αποκτήσει με άλλη γυναίκα – τόσο άσχημα, που της είχε προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη.

Ο Τζέικ Χάρο ισχυρίστηκε ότι έκανε μπάνιο στο μωρό του στο νεροχύτη της κουζίνας και το έριξε κατά λάθος, αν και η ιατρική έκθεση ανέφερε ότι τα τραύματα του κοριτσιού δεν ταιριάζουν με αυτή την εκδοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times.

Ο 32χρονος τελικά φυλακίστηκε για 180 ημέρες και εξακολουθεί να εκτίει την ποινή του 48 μηνών με αναστολή και 72 μήνες με αναστολή. Απαιτήθηκε επίσης να παρακολουθήσει πρόγραμμα θεραπείας για κακοποιητές παιδιών.