Δηλώσεις ΕΑΕ 2025: «Δεν θα δοθεί παράταση» – Πότε λήγει η προθεσμία

Καμία περαιτέρω παράταση δεν πρόκειται να δοθεί στην προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025, όπως ανέφεραν στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πότε λήγει η προθεσμία

Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 29 Αυγούστου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τα στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία επικαλείται το -, συνιστούν στους παραγωγούς και τους φορείς υποστήριξης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και ορθή υποβολή των αιτήσεων τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι στιγμής οι δηλώσεις ΟΣΔΕ που έχουν κατατεθεί είναι τουλάχιστον 100.000 λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.

Με πληροφορίες από -