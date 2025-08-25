Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, August 25

    ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου με Orilina Properties

    Επιχειρήσεις
    ΕΚΤΕΡ:-Νέα-σύμβαση-έργου-με-orilina-properties
    ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου με Orilina Properties

    Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 645.428,44 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

    Σύμβαση έργου με την εταιρεία Orilina Properties ΑΕΕΑΠ υπέγραψε η Εκτέρ.

    Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση των πρόδρομων εργασιών, που αφορούν στην προετοιμασία ζώνης 8μ για να γίνουν οι φυτεύσεις των ογδόντα τριών (83) ψηλών δέντρων στα όρια με τον Riviera Tower, τις εκσκαφές, σκυροδετήσεις και ενσωμάτωση Η/Μ στις κολυμβητικές δεξαμενές του Περιβάλλοντος Χώρου και την Κατασκευή Υ/Σ ΔΕΔΔΗΕ, για το έργο “Marina Residences”.

    Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 645.428,44 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι η 12.12.2025. Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 98,71 εκατ. ευρώ.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com