Εργο-προϋπολογισμού-645-χιλιάδων-ευρώ-ανέλαβε-η-ΕΚΤΕΡ

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη 20.08.2025 υπέγραψε σύμβαση έργου με την εταιρεία ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση των πρόδρομων εργασιών, που αφορούν στην προετοιμασία ζώνης 8μ για να γίνουν οι φυτεύσεις των ογδόντα τριών (83) ψηλών δέντρων στα όρια με τον Riviera Tower, τις εκσκαφές, σκυροδετήσεις και ενσωμάτωση Η/Μ στις κολυμβητικές δεξαμενές του Περιβάλλοντος Χώρου και την Κατασκευή Υ/Σ ΔΕΔΔΗΕ, για το έργο “MARINA RESIDENCES”.

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 645.428,44 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι η 12.12.2025. Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 98,71 εκατ. ευρώ.