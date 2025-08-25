Η εργασιακή επανάσταση της Gen Z: Εγκαταλείπει σπουδές και γραφεία – Τα απροσδόκητα επαγγέλματα που επιλέγει

Ο τυπικός Αμερικανός μεσίτης ακινήτων είναι, 55χρονη λευκή γυναίκα που έχει πάει στο πανεπιστήμιο και έχει δικό της σπίτι, σύμφωνα με το προφίλ των μελών της National Association of Realtors (NAR) για το 2024.

Η Τόνι Μάρμο δεν είναι έτσι. Είναι 24 ετών, έχει 40.000 followers στο TikTok, χλευάζει τα στερεότυπα της γενιάς της και αξιοποιεί τους followers της για να βρει πελάτες. Της αρέσει πολύ, γιατί όπως και οι συνομήλικοί της της Gen Z, έχει βαρεθεί τη δουλειά 9 με 5.

Όπως λέει στο Bussines Insider, όλα ξεκίνησαν όταν έκανε κάποια μαθήματα για να αποκτήσει την άδεια μεσίτη ακινήτων, μόνο και μόνο για να λύσει ένα πρόβλημα: να βοηθήσει τον φίλο της να αγοράσει ένα σπίτι. Γρήγορα όμως συνειδητοποίησε ότι της άρεσε πολύ. Η πώληση σπιτιών φαινόταν να ταιριάζει καλύτερα στον ανεπιτήδευτο και ενεργητικό χαρακτήρα της από το διεθνές εμπόριο το οποίο σπούδαζε.

Πριν εγκαταλείψει τις σπουδές της η Μάρμο εργάστηκε ως κομμώτρια, αλλά προτιμούσε να πουλάει προϊόντα παρά να ασχολείται με το styling.

«Ένας αληθινός επιχειρηματίας δεν χρειάζεται να πάει στο πανεπιστήμιο»

Αφού άφησε και τα δύο πίσω της, πέρυσι ασχολήθηκε με τα ακίνητα. «Ένας αληθινός επιχειρηματίας δεν χρειάζεται να πάει στο πανεπιστήμιο για να μάθει την επιχειρηματικότητα», λέει η Μαρμό. «Το έχεις. Είναι μέσα σου».

«Δουλεύεις για κάποιον άλλο για να βγάλει αυτός τα λεφτά, αλλά εσύ κάνεις το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς», λέει για την επαγγελματική σταδιοδρομία στις εταιρείες. «Αν μπορείς να αφιερώσεις όλο αυτόν τον χρόνο στον εαυτό σου, γιατί να μην το κάνεις;»

Αρκετοί Zoomers όπως η Μάρμο, βάζουν στην άκρη τα πτυχία τους και προτιμούν εργασίες που τους απελευθερώνουν από το γραφείο, φέρνουν πιο γρήγορα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό τους και – όπως ελπίζουν- θα τους βοηθήσουν να επιβιώσουν από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης που ήδη αρχίζει να αλλάζει επαγγέλματα που κάποτε ήταν περιζήτητα, όπως η μηχανική λογισμικού, η συμβουλευτική και το μάρκετινγκ.

Και χειρωνάκτες

Μερικοί στρέφονται προς χειρωνακτικές δουλειές όπως η συντήρηση συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και η εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

Και μερικοί βλέπουν δελεαστική την εργασία του ελεύθερου επαγγελματία, στον τομέα των ακινήτων ή των ασφαλειών.

Μετατόπιση προς τα ελεύθερα επαγγέλματα

Η μετατόπιση προς τα ελεύθερα επαγγέλματα είναι αργή, αλλά συνεχώς αυξανόμενη. Το ποσοστό των μεσιτών ηλικίας κάτω των 30 ετών αυξήθηκε από 1% σε 4% το 2024

Ακίνητα: Κέρδη χωρίς όρια

Αρκετοί εκπρόσωποι της Γενιάς Ζ είπαν ότι βρίσκουν ελκυστική την εργασία στον τομέα των ακινήτων, επειδή δεν υπάρχει ανώτατο όριο στα κέρδη τους. Αντί να επενδύσουν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε ένα πανεπιστημιακό πτυχίο μπορούν να αφιερώσουν μερικές εβδομάδες ή μήνες σε εκπαίδευση για να αποκτήσουν άδειες και να αρχίσουν να εργάζονται σε τομείς όπου η σκληρή δουλειά τους συνδέεται άμεσα με την αμοιβή τους.

Αυτό είναι αναζωογονητικό για μια γενιά που έχει δει τις θέσεις εργασίας που ονειρευόταν να ακολουθήσει να εξαφανίζονται. Οι νέοι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μαζικές απολύσεις, παρά το γεγονός ότι έχουν υψηλές επιδόσεις, τώρα που η εποχή της αφοσίωσης στον χώρο εργασίας πεθαίνει.

«Θα πετύχεις ή θα αποτύχεις ανάλογα με την προσπάθειά σου»

«Η αυτονομία είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και κάτι που ακούμε συνεχώς. Η άποψη που επικρατεί είναι: Γίνε το αφεντικό του εαυτού σου, χαράξε τη δική σου πορεία. Εσύ αποφασίζεις. Θα πετύχεις ή θα αποτύχεις ανάλογα με την προσπάθειά σου», λέει ο Μπλέικ Γκάρετ, διευθύνων σύμβουλος της Aceable, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που ειδικεύεται στην έκδοση αδειών λειτουργίας για κλάδους όπως τα ακίνητα, και οι ασφάλειες.

«Υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της προσπάθειάς σου και των δυνατοτήτων σου να κερδίσεις χρήματα, κάτι που δεν συμβαίνει σε πολλές εργασίες γραφείου».

