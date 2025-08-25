Η μεγάλη στροφή της FED: Από τον πόλεμο κατά του πληθωρισμού στη σωτηρία της απασχόλησης

Σε μια εποχή όπου η παγκόσμια οικονομία ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED), Τζερόμ Πάουελ, έστειλε ένα σαφές μήνυμα από το ετήσιο Συμπόσιο του Jackson Hole: Η εποχή των υψηλών επιτοκίων τελειώνει, και η προτεραιότητα μετατοπίζεται από την καταπολέμηση του πληθωρισμού στην προστασία της αγοράς εργασίας. Αυτή η “σπάνια και ουσιαστική αλλαγή”, όπως την χαρακτηρίζουν οικονομολόγοι, αναμένεται να ανατρέψει την πραγματικότητα των αγορών παγκοσμίως, με επιπτώσεις που εκτείνονται από τις μετοχές και τα ακίνητα μέχρι τις κοινωνικές ανισότητες. Ενώ οι επενδυτές τρίβουν τα χέρια τους για πιθανές ανόδους, οι απλοί πολίτες μπορεί να δουν το χάσμα πλούτου να βαθαίνει ακόμα περισσότερο.

Η διπλή Εντολή της FED και η αλλαγή προτεραιοτήτων

Η FED, ως η κεντρική τράπεζα της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, λειτουργεί με βάση μια “διπλή εντολή” που της έχει ανατεθεί από το Κογκρέσο: Να εξασφαλίζει τη μέγιστη απασχόληση και ταυτόχρονα να διατηρεί σταθερές τις τιμές. Σε απλούστερους όρους, ο ρόλος της είναι να κρατάει χαμηλή την ανεργία, ενώ παράλληλα να αποτρέπει τόσο τον υψηλό πληθωρισμό όσο και τον αποπληθωρισμό – δηλαδή, μια πτώση των τιμών που μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική στασιμότητα. Για να το πετύχει αυτό, η Τράπεζα χρησιμοποιεί ως κύριο όπλο τα βασικά επιτόκια του δολαρίου, τα οποία επηρεάζουν τα πάντα: Από τα δάνεια των νοικοκυριών μέχρι τις επενδύσεις των επιχειρήσεων.

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από το 2021 και εν μέσω της πανδημίας COVID-19, η FED είχε εστιάσει αποκλειστικά στην αναχαίτιση του πληθωρισμού. Με τα επιτόκια να φτάνουν σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 5%) και τη ρευστότητα στην αγορά να περιορίζεται, η Τράπεζα κατάφερε να “δαμάσει” εν μέρει τις τιμές που είχαν εκτοξευθεί λόγω διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες και ενεργειακών κρίσεων. Ωστόσο, οι πρόσφατες δηλώσεις του Πάουελ στο Jackson Hole σηματοδοτούν μια δραματική στροφή. “Ο κίνδυνος για την αγορά εργασίας θεωρείται πλέον μεγαλύτερος από τον κίνδυνο του πληθωρισμού”, υπογράμμισε ο πρόεδρος της FED, υποδηλώνοντας ότι η Τράπεζα είναι έτοιμη να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική της, ακόμα και αν ο πληθωρισμός δεν έχει πλήρως υποχωρήσει.

Πράγματι, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο βασικός δείκτης πληθωρισμού (CPI) παραμένει πάνω από το 3% για 53 συνεχόμενους μήνες, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) κατέγραψε πρόσφατα ετήσια κορύφωση. Παρά ταύτα, η FED διαμηνύει ότι η πρώτη μείωση επιτοκίων είναι προ των πυλών – πιθανότατα εντός ενός μήνα. Αυτή η απόφαση έρχεται σε μια στιγμή που η ανεργία στις ΗΠΑ δείχνει σημάδια αύξησης, με οικονομολόγους να προειδοποιούν για πιθανή ύφεση αν δεν ληφθούν μέτρα.

Οι θετικές επιπτώσεις στις αγορές: Ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις

Η ιστορία δείχνει ότι τέτοιες αλλαγές στη νομισματική πολιτική της FED δεν περνούν απαρατήρητες από τις αγορές. Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα, τις 20 τελευταίες φορές που η Τράπεζα προχώρησε σε μείωση επιτοκίων – ακόμα και όταν ο δείκτης S&P 500 βρισκόταν κοντά σε ιστορικά υψηλά – η αμερικανική κεφαλαιαγορά κατέγραψε μέση άνοδο 13,9% στους επόμενους 12 μήνες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα χαμηλότερα επιτόκια μειώνουν το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις, ενισχύουν τις επενδύσεις και κάνουν τις μετοχές πιο ελκυστικές σε σχέση με τα ομόλογα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή η χαλάρωση αναμένεται να ωθήσει προς τα πάνω τα περιουσιακά στοιχεία, από τις μετοχές μέχρι τα κρυπτονομίσματα και τα εμπορεύματα. Οι επενδυτές σε αναδυόμενες αγορές, όπως η Ευρώπη και η Ασία, μπορεί να δουν εισροές κεφαλαίων, καθώς το δολάριο γίνεται λιγότερο ελκυστικό λόγω χαμηλότερων αποδόσεων. Ωστόσο, η αισιοδοξία αυτή δεν είναι χωρίς κινδύνους: Αν ο πληθωρισμός “ξυπνήσει” ξανά λόγω της χαλάρωσης, η FED μπορεί να αναγκαστεί σε απότομη αντιστροφή, προκαλώντας αστάθεια.

Τα Κακά νέα: Η διεύρυνση των ανισοτήτων και ο κοινωνικός αντίκτυπος

Δυστυχώς, η χαλάρωση της πολιτικής δεν ωφελεί όλους εξίσου. Οι “έχοντες” – δηλαδή όσοι κατέχουν μετοχές, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία – επωφελούνται δυσανάλογα από την άνοδο των τιμών σε ένα περιβάλλον υποβόσκουσας πληθωριστικής πίεσης. Οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τους αυξάνονται, ενώ οι μισθοί των απλών εργαζομένων συχνά υστερούν σε σχέση με τον ρυθμό του πληθωρισμού. Αποτέλεσμα; Το χάσμα πλούτου διευρύνεται περαιτέρω.

Στις ΗΠΑ, το χάσμα μεταξύ του κορυφαίου 0,1% του πληθυσμού και του κατώτατου 50% έχει ήδη φτάσει τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία. Αυτή η ανισότητα δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και κοινωνική: Οι φτωχότεροι στρώματα αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος ζωής χωρίς αντίστοιχη αύξηση εισοδήματος, οδηγώντας σε μεγαλύτερη πολιτική πόλωση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, χώρες με υψηλό χρέος μπορεί να δουν τις ανισότητες να εντείνονται, καθώς τα φθηνότερα δάνεια ευνοούν κυρίως τους πλούσιους επενδυτές.

Η αγορά ακινήτων: Σταθερότητα ή στασιμότητα;

Στον τομέα των ακινήτων, η μείωση επιτοκίων δεν αναμένεται να φέρει θεαματικές αλλαγές. Παρόλο που τα χαμηλότερα επιτόκια θα έκαναν τα στεγαστικά δάνεια πιο προσιτά, το απόθεμα ακινήτων παραμένει “κλειδωμένο” λόγω των παλαιότερων υποθηκών με επιτόκια κάτω του 4%. Πολλοί ιδιοκτήτες διστάζουν να πουλήσουν, φοβούμενοι υψηλότερα επιτόκια σε νέα δάνεια. Ως εκ τούτου, οι τιμές των ακινήτων πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλές, εντείνοντας το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης για νέους αγοραστές και ενοικιαστές.

Το 2026: Μια ιστορική χρονιά με πολιτικές ανατροπές

Κοιτάζοντας μπροστά, το 2026 φαντάζει ως μια κομβική χρονιά για τις αγορές. Με τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ να έχουν οδηγήσει σε νέα ηγεσία – και συγκεκριμένα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τάσσεται υπέρ ακόμα πιο χαλαρών νομισματικών πολιτικών – η FED μπορεί να βρεθεί μπροστά σε νέες πιέσεις. Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα την προτίμησή του για χαμηλά επιτόκια και μεγαλύτερη ρευστότητα, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει τις αγορές βραχυπρόθεσμα, αλλά να αυξήσει τους κινδύνους πληθωρισμού μακροπρόθεσμα. Η πιθανή αλλαγή ηγεσίας στην ίδια την Τράπεζα προσθέτει αβεβαιότητα, καθώς νέοι διοικητές μπορεί να υιοθετήσουν πιο “επιθετικές” πολιτικές.

Συμπερασματικά, η στροφή της FED από τον πληθωρισμό προς την απασχόληση ανοίγει νέες ευκαιρίες για τις αγορές, αλλά εγκυμονεί κινδύνους για την κοινωνική συνοχή. Οι επενδυτές καλούνται να προετοιμαστούν για μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας, ενώ οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να σκεφτούν πώς θα μετριάσουν τις ανισότητες. Σε έναν κόσμο όπου η οικονομία επηρεάζει τα πάντα, από τα πορτοφόλια μας μέχρι τις κοινωνίες μας, αυτή η αλλαγή μπορεί να καθορίσει το μέλλον για χρόνια.