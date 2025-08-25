Η-Υφαντής-εξαγοράζει-τη-Νίκας

Η απόκτηση της Νίκας από την Υφαντής θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για τον κλάδο της εγχώριας αλλαντοβιομηχανίας.

Ένα ακόμη ηχηρό deal αναμένεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των επιχειρηματικών συμφωνιών που αφορούν στον κλάδο των τροφίμων, με επίκεντρο αυτή τη φορά τον χώρο των αλλαντικών.

Όπως επιβεβαιώνουν στο - πηγές με γνώση των συνομιλιών, η αλλαντοβιομηχανία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, που ανήκει στον όμιλο Bespoke SGA Holdings, συμφερόντων του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια. Κατά τις πληροφορίες ο κ. Θεοδωρόπουλος κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση της Νίκας στον έτερο «παίκτη» του κλάδου, την Υφαντής ΑΒΕΕ. Η εν λόγω συμφωνία αφορά σε έναν επιχειρηματικό «γάμο» που συζητείται εδώ και μήνες στην αγορά, ωστόσο οι εμπλεκόμενες πλευρές τηρούσαν απόλυτη σιγήν ιχθύος μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι επίσημες ανακοινώσεις για το εν λόγω deal δεν θα αργήσουν, ενώ η συμφωνία θα πάρει τον δρόμο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Τι θα σημάνει το deal

Η εξαγορά της Νίκας από την Υφαντής θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για τον κλάδο της εγχώριας αλλαντοβιομηχανίας, ενός χώρου που δεν έχει περάσει και λίγες «περιπέτειες» τα τελευταία χρόνια.

Ένας «γάμος» τέτοιου βεληνεκούς θα οδηγήσει σε αλλαγή των ισορροπιών στην αλλαντοβιομηχανία, μεταβάλλοντας τα μερίδια αγοράς με στόχο την επίτευξη συνεργειών και την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακος.

Σήμερα η Υφαντής έρχεται πρώτη στην κατάταξη του κλάδου με μερίδιο αγοράς που προσεγγίζει το 23%, ακολουθεί η Creta Farm με ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο του 20%, ενώ το μερίδιο αγοράς της Νίκας εκτιμάται πέριξ του 6-6,5%.

Μείωση πωλήσεων αλλά και συρρίκνωση ζημιών για τη Νίκας

Όπως ανέφερε πρόσφατα το -, το 2024 ο κύκλος εργασιών της Νίκας υποχώρησε στα 73,88 εκατ. ευρώ από 103 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, καταγράφοντας πτώση κατά 28,5%.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μεταφορά της δραστηριότητας πώλησης των προϊόντων Αμβροσία προς το οργανωμένο λιανεμπόριο, η οποία το 2023 πραγματοποιούνταν από τη Νίκας, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2024 εξυπηρετείται απευθείας από την Αμβροσία ΑΕ.

«Στον κλάδο των αλλαντικών καταγράφηκε μείωση πωλήσεων ως αποτέλεσμα της στρατηγικής απόφασης της εταιρείας να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της κερδοφορίας των προϊόντων της και τον εξορθολογισμό του κωδικολογίου, με κατάργηση μη αποδοτικών κωδικών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε σημαντική βελτίωση, από 8,8% το 2023 σε 16,5% το 2024, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εξορθολογισμού του κόστους παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας.

Σημαντική, δε, συρρίκνωση εμφάνισαν οι ζημιές μετά φόρων της εταιρείας, υποχωρώντας κατά 47% στα επίπεδα των 7,82 εκατ. ευρώ το 2024 από 14,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024, στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της, η Νίκας προχώρησε στην πώληση μη λειτουργικών ακινήτων και οικοπέδων. Ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πώληση ενός μη λειτουργικού ακινήτου μαζί με όμορο οικόπεδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τον Ιούνιο του 2024, εγκρίθηκε η πώληση δύο επιπλέον μη λειτουργικών ακινήτων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, κατόπιν αποδοχής αντίστοιχων προσφορών. Τον Σεπτέμβριο του 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πώληση πέντε μη λειτουργικών οικοπέδων, τα οποία βρίσκονται στη Θήβα και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Το συνολικό τίμημα των πωλήσεων μη λειτουργικών ακινήτων και οικοπέδων ανήλθε σε 6.3 εκατ. ευρώ, ενώ όλες οι σχετικές συναλλαγές ολοκληρώθηκαν εντός της χρήσης 2024. Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2024, εγκρίθηκε η πώληση του παραγωγικού ακινήτου στον Άγιο Στέφανο Αττικής έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 20 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από τη συναλλαγή χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιχειρηματικής της λειτουργίας, η εταιρεία προχώρησε την ίδια ημέρα στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου με τη Bespoke Real Estate ΑΕ, με αρχική διάρκεια 10 ετών και ημερομηνία λήξης την 23.12.2034.

Η νέα διοίκηση

Να σημειωθεί εδώ ότι η επόμενη μέρα βρίσκει την αλλαντοβιομηχανία Νίκας με νέα διοίκηση, με τις οικονομικές καταστάσεις να φέρουν την υπογραφή του προέδρου, Σπύρου Θεοδωρόπουλου και του νέου διευθύνοντος συμβούλου, Γρηγόρη Παντελόπουλου. Ήταν μόλις πριν από τρεις μήνες και δη στις 16 Μαΐου 2025 όταν η τότε διευθύνουσα σύμβουλος της Νίκας, Δέσποινα Τσαγκάρη, υπέβαλε την παραίτησή της από τη διοίκηση της εταιρείας. Την ακολούθησε και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Κωνσταντίνος Τσαπέκης.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στον όμιλο τροφίμων Bespoke SGA Holdings που συστάθηκε τον Μάρτιο του 2022 ανήκουν πέραν της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας, η σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ, η Αμβροσία, η Ελληνικοί Χυμοί, η Bespoke SGA Services και η Bespoke USA LLC.